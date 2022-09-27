"Боря, прости": как звезды отреагировали на смерть Моисеева

"Я его знаю много-много лет, и мы очень много работали. Он прекрасный танцовщик прежде всего, потом певец. Самое главное — добрый человек, и я его вспоминаю и грущу вместе с вами. Он всегда тепло относился к артистам. Моя мама его всегда помнила. Он очень внимательно к ней относился, поздравлял ее со всеми праздниками. Очень добрый человек был", - рассказал народный артист в беседе с URA.RU.