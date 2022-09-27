"Боря, прости": как звезды отреагировали на смерть Моисеева

Сегодня стало известно о смерти Бориса Моисеева. Артист скончался на 69 году жизни. Его обнаружили дома. Что пишут российские звезды о певце, рассказываем в материале "Рамблера".
Свои соболезнования высказали многие представители отечественной эстрады, в том числе Алла Пугачева:
"Любимый мой Бориска! Преданный друзьям и сцене человечище. Хороню тебя в своем сердце. Прости и Прощай", - эмоционально написала певица в своих социальных сетях.
Лев Лещенко назвал Моисеева "большой личностью", которую очень печально и жалко потерять.
"Светлый человек и очень любил друзей, общение, но не повезло ему. Будем слушать его песни, будем слушать его", - сказал артист.
Юморист Владимир Винокур вспомнил, что Борис Моисеев поздравлял со всеми праздниками его маму. Артисты знакомы еще со времен, когда он был танцором:
"Я его знаю много-много лет, и мы очень много работали. Он прекрасный танцовщик прежде всего, потом певец. Самое главное — добрый человек, и я его вспоминаю и грущу вместе с вами. Он всегда тепло относился к артистам. Моя мама его всегда помнила. Он очень внимательно к ней относился, поздравлял ее со всеми праздниками. Очень добрый человек был", - рассказал народный артист в беседе с URA.RU.
Солист группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов рассказал телеканалу "Звезда", что Моисеев был очень добрым, но будто всегда уставшим человеком:
"Очень дружелюбный человек. Он всегда был такой уставший, даже тогда, когда был помоложе. Очень хорошо ко мне относился, "рыжик" называл. И я, соответственно, к нему как к артисту очень хорошо относился. И он был великолепный танцор!"
Смерть певца шокировала и певицу Лолиту Милявскую. В своем Telegram-канале она написала:
"Боря… Прости… Лети.. Смейся… Не плачь.. Люблю".
Татьяна Буланова в беседе с "360" призналась, что не была близка с Борисом Моисеевым, но считает, что он написал "замечательные песни":
"Хочу передать соболезнования всем его родным, близким и могу сказать, что он прожил интересную, яркую жизнь и оставил после себя замечательные песни".