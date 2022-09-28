Еще 27 сентября Сергей Горох, арт-директор Бориса Моисеева, объявил о смерти артиста. Его тело нашли на полу, он умер в одиночестве. Родной брат артиста Маркс Толкач, который проживает в Канаде узнал о его смерти лишь от журналистов, которые хотели взять у него комментарий. Он был вне себя о того, что Горох лично не сообщил ему об этом.
Толкач также утверждает, что арт-директор всячески скрывал местоположение Моисеева и не позволял им видеться. Этим он поделился в беседе с журналистом КП:
"Мы с Людой, моей супругой, неоднократно были в Москве, приезжали на передачи. Но последние полтора года у нас не было никакой информации о брате, мы даже не знали, где он находится: то ли в Москве, то ли в Литве. Знай мы точно, что он в столице, приехали бы и помогли Боре. <...> Думал, что он изолирован в каком-то подвале".
Толкач также вспомнил, что Моисеев еще при жизни переписал по договору пожизненной ренты квартиру в Москве именно на своего директора.
Ранее стало известно, что умер Борис Моисеев.