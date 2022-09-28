Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+11° в 
USD 58.18EUR 56.00
Войти в почту
2 часа назад

Брат Моисеева рассказал, как артиста прятали от него

Мария Иглина

Еще 27 сентября Сергей Горох, арт-директор Бориса Моисеева, объявил о смерти артиста. Его тело нашли на полу, он умер в одиночестве. Родной брат артиста Маркс Толкач, который проживает в Канаде узнал о его смерти лишь от журналистов, которые хотели взять у него комментарий. Он был вне себя о того, что Горох лично не сообщил ему об этом.

Толкач также утверждает, что арт-директор всячески скрывал местоположение Моисеева и не позволял им видеться. Этим он поделился в беседе с журналистом КП:

"Мы с Людой, моей супругой, неоднократно были в Москве, приезжали на передачи. Но последние полтора года у нас не было никакой информации о брате, мы даже не знали, где он находится: то ли в Москве, то ли в Литве. Знай мы точно, что он в столице, приехали бы и помогли Боре. <...> Думал, что он изолирован в каком-то подвале".

Толкач также вспомнил, что Моисеев еще при жизни переписал по договору пожизненной ренты квартиру в Москве именно на своего директора.

Ранее стало известно, что умер Борис Моисеев.

Звёзды,Видео,Борис Моисеев,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители