"Мы с Людой, моей супругой, неоднократно были в Москве, приезжали на передачи. Но последние полтора года у нас не было никакой информации о брате, мы даже не знали, где он находится: то ли в Москве, то ли в Литве. Знай мы точно, что он в столице, приехали бы и помогли Боре. <...> Думал, что он изолирован в каком-то подвале".