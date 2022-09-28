Канье Уэст сравнил свой развод со смертью Елизаветы II

Музыкант сравнил свою потерю с потерей всех британцев.

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Рэпер Канье Уэст является большой звездой в мире шоу-бизнеса, но порой и он позволяет себе переходить границы приличия.

На днях музыкант оставил в своих соцсетях фразу, которая возмутила многих даже его преданных фанатов.

«Лондон, я знаю, как вы себя чувствуете. Я тоже потерял свою королеву», - написал Уэст.

Поклонники приняли этот пост за сравнение его развода с Ким Кардашьян и смерть Елизаветы II в плане скорби и в плане медийности.