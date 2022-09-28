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37 минут назад

Канье Уэст сравнил свой развод со смертью Елизаветы II

Inc-News

Музыкант сравнил свою потерю с потерей всех британцев.

Канье Уэст сравнил свой развод со смертью Елизаветы II
Фото: Inc-NewsInc-News

Рэпер Канье Уэст является большой звездой в мире шоу-бизнеса, но порой и он позволяет себе переходить границы приличия.

На днях музыкант оставил в своих соцсетях фразу, которая возмутила многих даже его преданных фанатов.

«Лондон, я знаю, как вы себя чувствуете. Я тоже потерял свою королеву», - написал Уэст.

Поклонники приняли этот пост за сравнение его развода с Ким Кардашьян и смерть Елизаветы II в плане скорби и в плане медийности.

После этого страница рэпера буквально «заполыхала» от гневных комментариев, в результате чего Канье благоразумно свой пост удалил.

Звёзды,Елизавета II,Ким Кардашьян,
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