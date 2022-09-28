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30 минут назад

Дочь актрисы Моники Беллуччи назвала русских женщин самыми красивыми на свете

Inc-News

В качестве примера наследница знаменитостей назвала Ирину Шейк.

Дочь Беллуччи назвала русских женщин самыми красивыми
Фото: Inc-NewsInc-News

Старшая дочь знаменитых актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева Кассель заявила, что самые красивые женщины в мире родом из России.

Идеалом красоты и женственности наследница знаменитостей считает русскую модель Ирину Шейк, к слову, еще и свою давнюю подругу.

По словам Девы, русских женщин легко отличить от дам других национальностей, в какой бы стране они не находились.

«В первую очередь привлекает их наружность, и не важно, как они одеты – бедно или богато. Они всегда выглядят женщинами, что многим европейкам даже при больших деньгах не всегда удается», - рассказала дочь знаменитых родителей.

Звёзды,Ирина Шейк,Венсан Кассель,Моника Беллуччи,
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