Дочь Беллуччи назвала русских женщин самыми красивыми

В качестве примера наследница знаменитостей назвала Ирину Шейк.
Старшая дочь знаменитых актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя, Дева Кассель заявила, что самые красивые женщины в мире родом из России.
Идеалом красоты и женственности наследница знаменитостей считает русскую модель Ирину Шейк, к слову, еще и свою давнюю подругу.
По словам Девы, русских женщин легко отличить от дам других национальностей, в какой бы стране они не находились.
«В первую очередь привлекает их наружность, и не важно, как они одеты – бедно или богато. Они всегда выглядят женщинами, что многим европейкам даже при больших деньгах не всегда удается», - рассказала дочь знаменитых родителей.