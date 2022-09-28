Супермодель Наоми Кэмпбелл заметили в компании бывшего бойфренда, рэпера Skepta. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Пока Кейт Мосс, Ева Герцигова и Эмбер Валетта смотрели показ Saint Laurent в Париже, Наоми Кэмпбелл была на концерте Wizkid в The Roundhouse в Лондоне — причем не одна, а в компании своего бывшего бойфренда Skepta.

52-летняя супермодель и 40-летний рэпер не скрывались от камер, а, наоборот, вместе позировали папарацци. Первые слухи о романе Наоми Кэмпбелл и Skepta появились в начале 2018 года.