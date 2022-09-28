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1 час назад

Наоми Кэмпбелл заметили в компании бывшего бойфренда

Газета.Ru

Супермодель Наоми Кэмпбелл заметили в компании бывшего бойфренда, рэпера Skepta. Об этом сообщает Daily Mail.

Наоми Кэмпбелл заметили в компании бывшего бойфренда
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пока Кейт Мосс, Ева Герцигова и Эмбер Валетта смотрели показ Saint Laurent в Париже, Наоми Кэмпбелл была на концерте Wizkid в The Roundhouse в Лондоне — причем не одна, а в компании своего бывшего бойфренда Skepta.

52-летняя супермодель и 40-летний рэпер не скрывались от камер, а, наоборот, вместе позировали папарацци. Первые слухи о романе Наоми Кэмпбелл и Skepta появились в начале 2018 года.

В феврале, на церемонии NME Awards, рэпер обратился со сцены к супермодели и назвал ее "своей девушкой", а в апреле они снялись в откровенной фотосессии для журнала GQ. Спустя несколько месяцев пара рассталась.

Ева Герцигова,Наоми Кэмпбелл,Кейт Мосс,
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