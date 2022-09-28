«Убили во мне любовь»: певец Ramil' о внезапной популярности и первых гонорарах

Певец Ramil’ с балладами на основе восточных мелодий ворвался в чарты в 2019-м и с тех пор их не покидает. «Рамблер» поговорил с хитмейкером о начале его карьеры, первой популярности и гонорарах, а еще выяснил, как артист справляется с негативом в свой адрес.
— Карьера началась в 2018 году, когда я начал выпускать первые сниппеты, а сама музыка появилась в моей жизни еще в самом детстве, в несознательном возрасте.
— Да я не понимал, у меня как-то все очень быстро получилось, я начал выпускать сниппеты, и сразу меня заметили люди. И вот тогда я понял, что это мне по-настоящему нужно, а до этого было все просто неким приколом для меня, просто как хобби.
— Было максимально дискомфортно. Я любил везде гулять, свободно ходить по магазинам, и вдруг меня стали узнавать и подходить, убили во мне эту любовь к посещению общественных мест. Потом я привык.
— Машина, но основную часть денег я отдал родителям.
— Да, есть 100%, насчет много или нет — не знаю, честно, мне как-то все равно на них. Они не мешают развиваться, но бывают некоторые комментарии, которые цепляют. Обидно, когда человек писал тебе очень долгое время хорошие, добрые сообщения, а потом в какой-то момент начинает писать гадости. Это очень неприятно.
— Да, было. Когда разочаровался в людях из своего окружения. Было такое желание все бросить, но рядом был человек, который не дал это сделать, поддерживал всячески.
— Нет цели. У самурая нет цели, есть только путь. И я придерживаюсь этого.