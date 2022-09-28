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1 час назад

Обнаружен последний трек Бориса Моисеева, записанный "на спор"

Диана Товсепова

Певец Борис Моисеев, скончавшийся 27 сентября, последние годы не записывал песен, не выступал и боролся с болезнями.

Однако, выяснилось, что в 2019 году артист все же записал свой последний трек. Об этом сообщило издание КП.

Так, песня под названием "Роттердам" была записана в 2019 году с поющим стилистом Алишером. Стилист предложил артисту пари, и Моисеев не смог отказать. Поэтому его партия была записана дома на смартфон — Борис Михайлович не смог отправиться в студию из-за плохого самочувствия. "Официальную" запись совместной песни осуществить не удалось.

Однако дальнейшая судьба трека пока неизвестна.

Ранее мы писали о самых интересных фактах из жизни Бориса Моисеева.

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