Внешность постаревшего Топалова обеспокоила фанатов

Российский певец и экс-солист группы Smash!! Влад Топалов поделился новым фото и удивил фанатов изменениями во внешности. Соответствующий кадр появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

36-летний исполнитель сфотографировал себя на фоне микрофона в студии звукозаписи. На размещенном снимке видно, что он позировал в футболке белого цвета. «Пишу новый материал. Пока нравится. А там посмотрим», — подписал артист публикацию.

Поклонники обеспокоились внешностью поп-исполнителя, посчитав, что он заметно постарел за последние несколько лет. На размещенном селфи видны седина, а также глубокие морщины на лице Топалова. «На этом фото выглядишь старше. Даже старее», «Лучше без фильтров, Влад!», «Сильно постарел», — высказывались они.