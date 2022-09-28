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1 час назад

Внешность постаревшего Влада Топалова обеспокоила фанатов

Lenta.ru

Российский певец и экс-солист группы Smash!! Влад Топалов поделился новым фото и удивил фанатов изменениями во внешности. Соответствующий кадр появился на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Внешность постаревшего Топалова обеспокоила фанатов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

36-летний исполнитель сфотографировал себя на фоне микрофона в студии звукозаписи. На размещенном снимке видно, что он позировал в футболке белого цвета. «Пишу новый материал. Пока нравится. А там посмотрим», — подписал артист публикацию.

Поклонники обеспокоились внешностью поп-исполнителя, посчитав, что он заметно постарел за последние несколько лет. На размещенном селфи видны седина, а также глубокие морщины на лице Топалова. «На этом фото выглядишь старше. Даже старее», «Лучше без фильтров, Влад!», «Сильно постарел», — высказывались они.

В июне внешность постаревшего Брэда Питта на обложке GQ также раскритиковали в сети. Знаменитость сфотографировали на фоне ярких цветов в синей шелковой рубашке бренда Louis Vuitton и брюках Versace черного цвета. Пользователи сети не оценили его внешний вид.

Звёзды,Влад Топалов,Брэд Питт,Louis Vuitton,
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