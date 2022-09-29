Лолита и Дима Билан отказались отменять концерты

В отличие от коллеги Лолита Милявская придерживается другой позиции. Артистка после выступления в Иваново пообещала фанатам не отменять концерты и решила продолжить тур по России.
Лолита записала видеообращение и заявила, что ненавидит панику.
"Я не отменю ни одного концерта, если на то не будет государственной воли… Поэтому в данном случае, простите, я считаю себя военнообязанной. И я обязана делать ту работу, которую не делают психотерапевты", - говорит Лолита.
Артистка отметила, что из-за сложившихся условий у людей пошатнулась психика и сейчас все нуждаются в поддержке. Поэтому она будет продолжать выступать, и призвала коллег присоединяться к ней.
Согласен с Лолитой и Дима Билан. Он считает неправильным оставлять поклонников без «той энергии, которая и строить, и жить помогает». Деньги, по крайней мере, их часть, Билан пообещал отдавать детским домам, приютам и нуждающимся.
"Я не буду отменять концерты, ибо это нечестно! Оставить вас без этой энергии, которая и строить, и жить помогает. Я здесь, где меня ждут", - подчеркнул Дима Билан.
Дима Билан добавил, что мысли могут победить любую «хворь», поэтому людям надо петь, «что душе угодно».