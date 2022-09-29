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2 часа назад

Лолита и Дима Билан отказались отменять концерты из-за частичной мобилизации

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В отличие от коллеги Лолита Милявская придерживается другой позиции. Артистка после выступления в Иваново пообещала фанатам не отменять концерты и решила продолжить тур по России.

Лолита и Дима Билан отказались отменять концерты
Фото: 2x2.su2x2.su

Лолита записала видеообращение и заявила, что ненавидит панику.

"Я не отменю ни одного концерта, если на то не будет государственной воли… Поэтому в данном случае, простите, я считаю себя военнообязанной. И я обязана делать ту работу, которую не делают психотерапевты", - говорит Лолита.

Артистка отметила, что из-за сложившихся условий у людей пошатнулась психика и сейчас все нуждаются в поддержке. Поэтому она будет продолжать выступать, и призвала коллег присоединяться к ней.

Согласен с Лолитой и Дима Билан. Он считает неправильным оставлять поклонников без «той энергии, которая и строить, и жить помогает». Деньги, по крайней мере, их часть, Билан пообещал отдавать детским домам, приютам и нуждающимся.

"Я не буду отменять концерты, ибо это нечестно! Оставить вас без этой энергии, которая и строить, и жить помогает. Я здесь, где меня ждут", - подчеркнул Дима Билан.

Дима Билан добавил, что мысли могут победить любую «хворь», поэтому людям надо петь, «что душе угодно».

Звёзды,Лолита Милявская,Дима Билан,
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