Виктория Боня чудом спаслась от лавины, убившей других туристов

Некоторое время назад телеведущая Виктория Боня отправилась на гору Манаслу в Непале с намерением покорить высоту в 8163 метров.

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Во время восхождения случилась трагедия. В нескольких десятках метров от группы Бони сошла смертоносная лавина которая снесла людей, обрушив тела в ледяное ущелье.

Виктория рассказала о жутком зрелище, когда люди "как большие куклы", катились вниз головой, вместе с вещами и кислородными баллонами. Среди погибших оказалась и известная альпинистка Хилари Нельсон.

Группа Бони сейчас находится в безопасном месте, а телезвезда размышляет, продолжать ли ей путь после трагедии.