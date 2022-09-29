Телеведущая Анфиса Чехова пожаловалась на симптомы COVID-19

Состояние здоровья Анфисы Чеховой резко ухудшилось. Утром 28 сентября телеведущая чувствовала себя бодро, а уже к вечеру ее одолели слабость и высокая температура.
Пока звезда не уверена, что заболела COVID-19. Однако на всякий случай покидать пределы дома не собирается.
«Нежданно-негаданно. Температура и ломит кости. Надеюсь, не ковид. Хотя, какая разница, все равно в кровати лежать, пока не пройдет», — рассказала она подписчикам, укутавшись в одеяло.
Чехова стала не первой артисткой, пожаловавшейся на плохое самочувствие в последнее время. О проблемах со здоровьем ранее уже заявили певица Анна Семенович и телеведущая Лера Кудрявцева.