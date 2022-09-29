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2 часа назад

Телеведущая Анфиса Чехова пожаловалась на симптомы COVID-19

Слово и Дело

Состояние здоровья Анфисы Чеховой резко ухудшилось. Утром 28 сентября телеведущая чувствовала себя бодро, а уже к вечеру ее одолели слабость и высокая температура.

Телеведущая Анфиса Чехова пожаловалась на симптомы COVID-19
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Пока звезда не уверена, что заболела COVID-19. Однако на всякий случай покидать пределы дома не собирается.

«Нежданно-негаданно. Температура и ломит кости. Надеюсь, не ковид. Хотя, какая разница, все равно в кровати лежать, пока не пройдет», — рассказала она подписчикам, укутавшись в одеяло.

Чехова стала не первой артисткой, пожаловавшейся на плохое самочувствие в последнее время. О проблемах со здоровьем ранее уже заявили певица Анна Семенович и телеведущая Лера Кудрявцева.

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