Телеведущая Анфиса Чехова пожаловалась на симптомы COVID-19

Состояние здоровья Анфисы Чеховой резко ухудшилось. Утром 28 сентября телеведущая чувствовала себя бодро, а уже к вечеру ее одолели слабость и высокая температура.

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Пока звезда не уверена, что заболела COVID-19. Однако на всякий случай покидать пределы дома не собирается.

«Нежданно-негаданно. Температура и ломит кости. Надеюсь, не ковид. Хотя, какая разница, все равно в кровати лежать, пока не пройдет», — рассказала она подписчикам, укутавшись в одеяло.