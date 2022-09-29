The Weeknd вернется на сцену после потери голоса на концерте

Певец The Weeknd перенес на ноябрь выступление в США после того, как потерял голос на сцене и был вынужден остановиться посреди концерта. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Артист также даст дополнительный концерт в Лос-Анджелесе в рамках тура «After Hours Til Dawn». Первое выступление состоится 26 ноября в Лос-Анджелесе на стадионе SoFi и станет переносом концерта, который он внезапно отменил 3 сентября из-за потери голоса. Второе и последнее шоу в туре, которое было добавлено «из-за огромного спроса», состоится 27 ноября в том же месте.