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3 часа назад

Колдун рассказал о конфликте с Киркоровым и Дробышем

Слово и Дело

Певец Дмитрий Колдун поделился историей о скандале с коллегами Филиппом Киркоровым и Виктором Дробышем.Колдун был представителем Белоруссии на «Евровидении» в 2007 году. Его наставником стал поп-король, с которым во время работы было полное взаимопонимание. Спустя время между артистами вспыхнул конфликт.

Колдун рассказал о конфликте с Киркоровым и Дробышем
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Я жалел о том, что испортил отношения с людьми. А что касается сотрудничества, то, думаю, мы прекрасно поработали с Филиппом», – рассказал певец порталу StarHit.

Он уточнил, что Киркоров понимает все нюансы системы конкурса, что помогло получить полезный опыт. Исполнитель так отозвался и о Дробыше, с которым какое-то время работал после «Евровидения». Вдаваться в подробности разногласий артист не стал. Однако сказал, что для саморазвития приходится отдавать часть себя.

Звёзды,Дмитрий Колдун,Филипп Киркоров,
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