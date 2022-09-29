Виктория Бекхэм намекнула на воссоединение Spice Girls

Группа Spice Girls просуществовала всего шесть лет, с 1994 по 2000 годы, но за это время успела обрести до сих пор не утихающую популярность и побить массу музыкальных рекордов.

Фото: Inc-News Inc-News

Сколько копий было сломано на тему того, как вновь собрать всех солисток вместе и дать коллективу еще один шанс.

Кажется, пусть и на время, но такая возможность появилась. Одна из экс-участниц группы Виктория Бекхэм намекнула на то, что они с «подружками из прошлого» готовят сюрприз всем фанатам музыки.

Журналисты сразу же уцепились за этот намек и путем небольшого расследования выяснили, что бывшие солистки Spice Girls договорились перезапустить альбом Spiceworld 1997 года.