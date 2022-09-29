Земляк Бориса Моисеева раскрыл его настоящую фамилию

Смерть Бориса Моисеева стала тяжелым известием как для его коллег, так и для земляков. Один из них, Саша Попов, раскрыл тайну о семье артиста – оказалось, что его мама была польской еврейкой.
«Ее звали Геня Мойсес. Геня – это вариант библейского имени Хана, что значит «благодать», – вспомнил Попов.
Фамилия Мойсес произошла от имени пророка Моисея, который вывел древних израильтян из Египта, рассказал земляк певца. Попов добавил, что Борис сменил фамилию на Моисеева, только когда начал танцевать и преподавать хореографию, передает «Пятый канал».