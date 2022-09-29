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1 час назад

Дима Билан поделился впечатлениями от встречи с мобилизованными в Улан-Удэ

Слово и Дело

Эстрадный певец Дима Билан встретился с мобилизованными в российскую армию жителями Улан-Удэ. Певец почувствовал близость с соотечественниками.

Дима Билан поделился впечатлениями от встречи с мобилизованными
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Артист посетил Бурятию после концерта в Иркутске. Сам исполнитель не освобожден от участия в СВО и отвечает критериям отбора частичной мобилизации.

«Подумал про себя: "А ведь вот они – родные люди и лица!"» — делится Билан в своем аккаунте в социальной сети.

Певец подчеркнул, что почувствовал «особую энергию». Он пытался смотреть в глаза собравшимся, чтобы взглядом пожелать счастливого пути.

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