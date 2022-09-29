Дима Билан поделился впечатлениями от встречи с мобилизованными

Эстрадный певец Дима Билан встретился с мобилизованными в российскую армию жителями Улан-Удэ. Певец почувствовал близость с соотечественниками.
Артист посетил Бурятию после концерта в Иркутске. Сам исполнитель не освобожден от участия в СВО и отвечает критериям отбора частичной мобилизации.
«Подумал про себя: "А ведь вот они – родные люди и лица!"» — делится Билан в своем аккаунте в социальной сети.
Певец подчеркнул, что почувствовал «особую энергию». Он пытался смотреть в глаза собравшимся, чтобы взглядом пожелать счастливого пути.