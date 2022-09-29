Ксения Бородина начала закупать сапоги для военных, удивив фанатов

Как оказалось, ведущая «Дома-2» решила закупить для мобилизованных мужчин необходимые вещи. В Сети она опубликовала фотографии из магазина, где приобретает резиновые сапоги и фонари для отправки в военные части.

Фото: 2x2.su 2x2.su

"Весь день сегодня занималась скупкой вещей для наших пацанов. Очень много им нужно, очень <…> Куча молодых мальчиков стоят в магазинах. Первую партию уже отправила, буду отправлять ещё и ещё", - написала Ксения Бородина на своей странице с 19 млн подписчиков.

Телеведущая рассказала, что многие из её фанатов тоже хотят помогать – их она назвала «всегда лучшими». Когда организуют сбор, Бородина пообещала всем рассказать. Пока она хочет проверить тех, кто собирает деньги на амуницию для военных.

В комментариях нашлись и критики, которые не понимают, почему военным надо что-то покупать и армия им ничего не предоставляет. Возмущаются подписчики Бородиной и тем, что она в открытую решила поддержать СВО. На это знаменитость даже не реагирует.