Ксения Бородина начала закупать сапоги для военных, удивив фанатов

Как оказалось, ведущая «Дома-2» решила закупить для мобилизованных мужчин необходимые вещи. В Сети она опубликовала фотографии из магазина, где приобретает резиновые сапоги и фонари для отправки в военные части.
"Весь день сегодня занималась скупкой вещей для наших пацанов. Очень много им нужно, очень <…> Куча молодых мальчиков стоят в магазинах. Первую партию уже отправила, буду отправлять ещё и ещё", - написала Ксения Бородина на своей странице с 19 млн подписчиков.
Телеведущая рассказала, что многие из её фанатов тоже хотят помогать – их она назвала «всегда лучшими». Когда организуют сбор, Бородина пообещала всем рассказать. Пока она хочет проверить тех, кто собирает деньги на амуницию для военных.
В комментариях нашлись и критики, которые не понимают, почему военным надо что-то покупать и армия им ничего не предоставляет. Возмущаются подписчики Бородиной и тем, что она в открытую решила поддержать СВО. На это знаменитость даже не реагирует.
"Она молодец, это достойно уважения. На передовой сейчас очень тяжело, нехватка элементарных продуктов, одежды. Это просто дополнительная помощь, не возбраняется. Молодец, что не бросает своих в трудный момент", - заступились фанаты за Ксению Бородину.