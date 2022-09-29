Звезда «Секса в большом городе» вышла в свет с дочками

Американская актриса Сара Джессика Паркер спустя долгое время появилась на публике вместе с детьми на мероприятии в Нью-Йорке.

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Событие было посвящено премьере фильма «Фокус-покус 2» с участием актрисы в главной роли. Звезда пришла вместе с мужем Мэттью Бродериком и 13-летними близняшками Табитой и Марион, передает издание Grazia. Девочки были рождены при помощи суррогатного материнства. Старший сын Джеймс не смог составить компанию семье.