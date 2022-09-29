Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
1 час назад

Жена Джастина Бибера назвала секс втроем "забавной и захватывающей идеей"

Газета.Ruиещё 2

Модель Хейли Бибер в рамках подкаста Call Me Daddy призналась, что достигла определенного уровня близости со своим мужем, певцом Джастином Бибером, и не готова попробовать секс втроем. Вместе с этим она назвала такой опыт «захватывающей идеей».

Жена Бибера назвала секс втроем "забавной и захватывающей идеей"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Это забавная и захватывающая идея, конечно. Для многих так и есть, но я думаю, что когда ты соглашаешься на секс втроем, обратного пути уже нет. И я не знаю, захотела бы я это попробовать», — уточнила Бибер.

Вместе с этим она подчеркнула, что предпочитает заниматься сексом по вечерам, хотя и не против утренних занятий любовью. По словам девушки, она знает все о сексуальном прошлом супруга. Бибер заверила, что может спросить певца о любой его бывшей девушке или романтическом опыте.

«У него нет проблем с тем, чтобы открыться мне. Именно это заставило меня во многом доверять ему. Потому что нет ничего, что бы он от меня мог скрыть», — резюмировала модель.

Звёзды,Джастин Бибер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители