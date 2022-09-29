Жена Бибера назвала секс втроем "забавной и захватывающей идеей"

Модель Хейли Бибер в рамках подкаста Call Me Daddy призналась, что достигла определенного уровня близости со своим мужем, певцом Джастином Бибером, и не готова попробовать секс втроем. Вместе с этим она назвала такой опыт «захватывающей идеей».

«Это забавная и захватывающая идея, конечно. Для многих так и есть, но я думаю, что когда ты соглашаешься на секс втроем, обратного пути уже нет. И я не знаю, захотела бы я это попробовать», — уточнила Бибер.

Вместе с этим она подчеркнула, что предпочитает заниматься сексом по вечерам, хотя и не против утренних занятий любовью. По словам девушки, она знает все о сексуальном прошлом супруга. Бибер заверила, что может спросить певца о любой его бывшей девушке или романтическом опыте.