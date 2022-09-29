Ева Лонгория снялась в купальнике на яхте

Американская актриса Ева Лонгория, известная ролью Габриэль Солис в сериале «Отчаянные домохозяйки», опубликовала фотографию в купальнике на яхте. Снимком она поделилась в социальных сетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

47-летняя Ева Лонгория опубликовала в личном блоге фотографию, на которой снялась в черном купальнике на яхте. В кадре она позирует в солнечных очках и без макияжа. 4-летний сын актрисы Сантьяго Энрике Бастон нежно обнимает мать и целует в щеку.

Помимо кадра в купальнике Ева Лонгория опубликовала серию из личного архива, которую посвятила своему сыну. 28 сентября в США отмечали Национальный день сыновей. В честь праздника актриса вспомнила, как проходил совместный отпуск семьи в разных странах, как взрослел Сантьяго Энрике Бастон и как менялось ее мировоззрение вместе с воспитанием сына.