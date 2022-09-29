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1 час назад

Как Эмили Ратаковски выглядела в детстве

Super.ru

Пока коллеги-модели и подруги вкалывают на Неделе моды в Париже, Эмили Ратаковски проводит время в Испании. Эмили призналась, что Майорка — дорогое ее сердцу место, в детстве она проводила там каждое лето. На этом острове, как мы теперь знаем, модель сделала свои первые в жизни шаги, которые сейчас она делает за большие гонорары по мировым подиумам.

Как Эмили Ратаковски выглядела в детстве
Фото: Super.ruSuper.ru

Теперь в городе Сан-Хуан она оказалась уже не маленькой девочкой, а взрослой и успешной мамой своего сына Сильвестра. Поддавшись воспоминаниям, Эмили опубликовала в запрещенной сети архивные фото. Так мы и узнали, как выглядела в детстве одна из самых успешных моделей и просто секс-символ современности, чего уж там.

Эмили также рассказала об одном трогательном моменте. В Сан-Хуане к ней подошел человек, который держал в руке ее книгу Mi Cuerpo и признался, что вместе с дочерью прочитал ее от начала и до конца. Да-да, книга авторства Эмили на испанском языке.

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