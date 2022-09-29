Звезда «Дома-2» боится за жизнь недоношенных детей

Экс-участница «ДОМа-2» Юлия Ефременкова около недели назад стала мамой прекрасных мальчиков-близнецов. Однако, радость материнства у молодой девушки омрачается проблемой малышей со здоровьем. Дети родились недоношенными и продолжительное время должны находиться под наблюдением врачей. На данный момент звезда ТВ не знает, когда именно сможет отправиться домой вместе с малышами, ведь главной задачей для младенцев сейчас является набрать вес.

«Они едят через зонд. Кормлю своим молоком, потом подключаю смесь. Когда в первый раз взяла одного сына на руки, а он такой маленький — всего 1800 граммов, — было страшно до ужаса! По поводу прививок — мои дети недоношенные, никто их вакцинировать пока не будет», — честно рассказала о послеродовом восстановлении 35-летняя Ефременкова.

Стоит добавить, что процесс родов у Юли не был естественным. Врачам пришлось прибегнуть к кесареву. Девушка с трудом приходила в себя после операции, не могла передвигаться, вставать и испытала проблемы с кишечником. Однако, слухи об ЭКО Ефременкова опровергает, заключая, что с зачатием ни у нее, ни у Мондезира никаких препятствий не было. Впрочем, говоря о репродуктивных технологиях в целом, Юлия не против их применения.