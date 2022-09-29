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51 минуту назад

Звезда «Дома-2» Юлия Ефременкова боится за жизнь недоношенных детей: «Едят через зонд, всего 1800 граммов! Страшно до ужаса»

Popcake.tv

Экс-участница «ДОМа-2» Юлия Ефременкова около недели назад стала мамой прекрасных мальчиков-близнецов. Однако, радость материнства у молодой девушки омрачается проблемой малышей со здоровьем. Дети родились недоношенными и продолжительное время должны находиться под наблюдением врачей. На данный момент звезда ТВ не знает, когда именно сможет отправиться домой вместе с малышами, ведь главной задачей для младенцев сейчас является набрать вес.

Звезда «Дома-2» боится за жизнь недоношенных детей
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

«Они едят через зонд. Кормлю своим молоком, потом подключаю смесь. Когда в первый раз взяла одного сына на руки, а он такой маленький — всего 1800 граммов, — было страшно до ужаса! По поводу прививок — мои дети недоношенные, никто их вакцинировать пока не будет», — честно рассказала о послеродовом восстановлении 35-летняя Ефременкова.

Стоит добавить, что процесс родов у Юли не был естественным. Врачам пришлось прибегнуть к кесареву. Девушка с трудом приходила в себя после операции, не могла передвигаться, вставать и испытала проблемы с кишечником. Однако, слухи об ЭКО Ефременкова опровергает, заключая, что с зачатием ни у нее, ни у Мондезира никаких препятствий не было. Впрочем, говоря о репродуктивных технологиях в целом, Юлия не против их применения.

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