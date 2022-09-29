Хлои Кардашьян отказалась выйти замуж за отца своих детей

Бизнесвумен Хлои Кардашьян призналась, что еще до расставания Тристан Томпсон тайно сделал ей предложение. Об этом она рассказала в новом эпизоде шоу The Kardashians.
«Я сказала, что мне нужно убедиться, что это совершенно другие отношения. Я хочу гордиться тем, что я помолвлена с человеком. Поэтому я сказала: «Знаешь, мне неудобно принимать это сейчас, потому что я не буду радостно рассказывать об этом своей семье», — заявила Хлои Кардашьян.
В разговоре со своей сестрой Ким звезда заявила, что после измены Тристана Томпсона с лучшей подругой Кайли Дженнер не хотела отвечать согласием на предложение.
«И хотя ему, вероятно, было больно это слышать, это была правда. Я никогда не планировала принимать что-то и давать кому-то ложную надежду, и это то, что я ему сказала», — заключила звезда шоу.
Ким Кардашьян призналась сестре, что ее бывший возлюбленный сам рассказал ей о предложении руки и сердца.
«Я спросила его несколько месяцев спустя, в ночь после того, как я почувствовала, что это произошло. И он ответил: «О, я сделала это несколько месяцев назад. Она не сказала вам, ребята?» — призналась Ким.
13 июля стало известно, что у Хлои Кардашьян и Тристана Томпсона, с которым она рассталась семь месяцев назад, появится ребенок, которого вынашивает суррогатная мать. На свет сын появился 6 августа. Пара, у которой есть уже четырехлетняя дочь Тру, не собирается восстанавливать отношения и занимается совместным воспитанием первого ребенка.