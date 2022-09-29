Хлои Кардашьян отказалась выйти замуж за отца своих детей

«Я сказала, что мне нужно убедиться, что это совершенно другие отношения. Я хочу гордиться тем, что я помолвлена с человеком. Поэтому я сказала: «Знаешь, мне неудобно принимать это сейчас, потому что я не буду радостно рассказывать об этом своей семье», — заявила Хлои Кардашьян.