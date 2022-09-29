Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
1 час назад

Хлои Кардашьян отказалась выйти замуж за отца своих детей Тристана Томпсона

Газета.Ru

Бизнесвумен Хлои Кардашьян призналась, что еще до расставания Тристан Томпсон тайно сделал ей предложение. Об этом она рассказала в новом эпизоде шоу The Kardashians.

Хлои Кардашьян отказалась выйти замуж за отца своих детей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я сказала, что мне нужно убедиться, что это совершенно другие отношения. Я хочу гордиться тем, что я помолвлена с человеком. Поэтому я сказала: «Знаешь, мне неудобно принимать это сейчас, потому что я не буду радостно рассказывать об этом своей семье», — заявила Хлои Кардашьян.

В разговоре со своей сестрой Ким звезда заявила, что после измены Тристана Томпсона с лучшей подругой Кайли Дженнер не хотела отвечать согласием на предложение.

«И хотя ему, вероятно, было больно это слышать, это была правда. Я никогда не планировала принимать что-то и давать кому-то ложную надежду, и это то, что я ему сказала», — заключила звезда шоу.

Ким Кардашьян призналась сестре, что ее бывший возлюбленный сам рассказал ей о предложении руки и сердца.

«Я спросила его несколько месяцев спустя, в ночь после того, как я почувствовала, что это произошло. И он ответил: «О, я сделала это несколько месяцев назад. Она не сказала вам, ребята?» — призналась Ким.

13 июля стало известно, что у Хлои Кардашьян и Тристана Томпсона, с которым она рассталась семь месяцев назад, появится ребенок, которого вынашивает суррогатная мать. На свет сын появился 6 августа. Пара, у которой есть уже четырехлетняя дочь Тру, не собирается восстанавливать отношения и занимается совместным воспитанием первого ребенка.

Звёзды,Хлоя Кардашьян,Ким Кардашьян,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители