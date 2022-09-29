Звезды, которых считают маменькими сынками

Знаменитые мужчины не стесняются того, что много времени проводят с мамами и во всем их слушаются.

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Они успешны, богаты и обожаемы миллионами поклонников по всему миру, но эти знаменитые мужчины все еще боятся ослушаться маму и делают все, что она скажет. За ними закрепилась слава «маминых сынков», но артисты этого совершенно не стесняются.

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Джастин Тимберлейк

О трогательных отношениях певца с мамой в Голливуде ходят легенды. Джастин приглашает Линн на все премьеры, держит ее за руку и называет «главным сокровищем». Именно мама отговорила Тимберлейка от женитьбы на Кэмерон Диас. Ей не нравилась ни одна девушка сына, пока он не встретил Джессику Билл. Впрочем, у жены Тимберлейка, как выяснилось, тоже весьма не безоблачная жизнь: Линн контролирует каждое событие в отношениях сына. Именно она выбирала дату свадьбы Джастина и Джессики, имя для их первенца и даже собиралась присутствовать на родах. Билл едва удалось отговорить женщину от этой затеи.

Леонардо Ди Каприо

Одним из главных холостяков Голливуда обожает маму, Лео совершенно не стесняется, когда его называют «маменькиным сыном». Вместе с Ирмелин он ходит на баскетбольные матчи, светские тусовки и кинопремьеры. При этом женщина совершенно не вмешивается в жизнь сына, она неоднократно признавалась, что мечтает о внуках. Но Ди Каприо считает, что пока ни одна женщина в его жизни не смогла сравниться с мамой. А значит, и жениться не стоит.

«Моя мама самая лучшая. Она настоящее сокровище. Я готов дарить бриллианты только ей», — сказал Леонардо в одном из своих интервью.

Брэди Купер

До встречи с Ириной Шейк актер не видел смысла переезжать от мамы, он уверял, что Глория отлично готовит, а в свободное время они вместе гуляют или смотрят сериалы. Купер совсем не стесняется того, что во всем советуется с мамой. Он уверен, что Глория — единственная, кто точно желает ему добра и никогда не предаст. Кстати, роман с Ириной Шейк мама Брэдли одобряла и была расстроена, узнав, что пара решила расстаться.

Райан Гослинг

Мужчина, которого несколько раз называли «Самым привлекательным актером в мире» тоже гордится связью с мамой. «Она много работала, чтобы прокормить нашу семью. Еще она сделала из меня человека, теперь я всю жизнь должен о ней заботиться», — трепетно рассказывал Райан в интервью. Артист посвящает маму во все свои дела и предоставил ей право распоряжаться счетами, чтобы женщине не приходилось просить деньги у сына.

Шон Пенн