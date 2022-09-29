Звезды, которых считают маменькими сынками

Знаменитые мужчины не стесняются того, что много времени проводят с мамами и во всем их слушаются.
Они успешны, богаты и обожаемы миллионами поклонников по всему миру, но эти знаменитые мужчины все еще боятся ослушаться маму и делают все, что она скажет. За ними закрепилась слава «маминых сынков», но артисты этого совершенно не стесняются.
О трогательных отношениях певца с мамой в Голливуде ходят легенды. Джастин приглашает Линн на все премьеры, держит ее за руку и называет «главным сокровищем». Именно мама отговорила Тимберлейка от женитьбы на Кэмерон Диас. Ей не нравилась ни одна девушка сына, пока он не встретил Джессику Билл. Впрочем, у жены Тимберлейка, как выяснилось, тоже весьма не безоблачная жизнь: Линн контролирует каждое событие в отношениях сына. Именно она выбирала дату свадьбы Джастина и Джессики, имя для их первенца и даже собиралась присутствовать на родах. Билл едва удалось отговорить женщину от этой затеи.
Одним из главных холостяков Голливуда обожает маму, Лео совершенно не стесняется, когда его называют «маменькиным сыном». Вместе с Ирмелин он ходит на баскетбольные матчи, светские тусовки и кинопремьеры. При этом женщина совершенно не вмешивается в жизнь сына, она неоднократно признавалась, что мечтает о внуках. Но Ди Каприо считает, что пока ни одна женщина в его жизни не смогла сравниться с мамой. А значит, и жениться не стоит.
«Моя мама самая лучшая. Она настоящее сокровище. Я готов дарить бриллианты только ей», — сказал Леонардо в одном из своих интервью.
До встречи с Ириной Шейк актер не видел смысла переезжать от мамы, он уверял, что Глория отлично готовит, а в свободное время они вместе гуляют или смотрят сериалы. Купер совсем не стесняется того, что во всем советуется с мамой. Он уверен, что Глория — единственная, кто точно желает ему добра и никогда не предаст. Кстати, роман с Ириной Шейк мама Брэдли одобряла и была расстроена, узнав, что пара решила расстаться.
Мужчина, которого несколько раз называли «Самым привлекательным актером в мире» тоже гордится связью с мамой. «Она много работала, чтобы прокормить нашу семью. Еще она сделала из меня человека, теперь я всю жизнь должен о ней заботиться», — трепетно рассказывал Райан в интервью. Артист посвящает маму во все свои дела и предоставил ей право распоряжаться счетами, чтобы женщине не приходилось просить деньги у сына.
Мама актера Айлин появляется с ним на всех светских мероприятиях, а Брэдли признается, что доверяет только ей. Айлин во всем поддерживает сына, знает все подробности его личной жизни и всегда дает ценные советы. Некоторые злорадствуют и говорят, что именно из-за родительницы Шон разводился. Мол, она не очень любила своих невесток.