Гурцкая раскрыла правду об отношении к мемам про слепоту

Певица Диана Гурцкая в YouTube-шоу «Алена, блин!» рассказала об отношении к мемам на тему слепоты.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Сама артистка является незрячей с рождения. В сети периодически распространяются картинки, на которых пользователи шутят над этим.

«Они хотят таким образом выразить свои мысли по отношению ко мне. Поэтому я не могу запрещать. Если у них от этого хорошее настроение, то пусть», — говорит исполнительница.

По словам Гурцкой, она не обижается на подобный юмор.

Также певица упомянула и ситуацию с Ксенией Собчак, которая в июне пошутила над приехавшей на ПМЭФ Гурцкой и написала, что артистка «приехала посмотреть стенды».