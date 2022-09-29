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1 час назад

Диана Гурцкая призналась, что не обижается на мемы про слепоту

Газета.Ru

Певица Диана Гурцкая в YouTube-шоу «Алена, блин!» рассказала об отношении к мемам на тему слепоты.

Гурцкая раскрыла правду об отношении к мемам про слепоту
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сама артистка является незрячей с рождения. В сети периодически распространяются картинки, на которых пользователи шутят над этим.

«Они хотят таким образом выразить свои мысли по отношению ко мне. Поэтому я не могу запрещать. Если у них от этого хорошее настроение, то пусть», — говорит исполнительница.

По словам Гурцкой, она не обижается на подобный юмор.

Также певица упомянула и ситуацию с Ксенией Собчак, которая в июне пошутила над приехавшей на ПМЭФ Гурцкой и написала, что артистка «приехала посмотреть стенды».

«Ксения ни разу не хотела меня обидеть — я в это верю. Неоднократно мы с ней пересекались», — высказалась певица.

Звёзды,Диана Гурцкая,Ксения Собчак,
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