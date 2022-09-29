Звезда сериала «Универ» рассказал об отношениях с пасынком

Александр Мартынов дал интервью «Газете.Ru». В беседе с журналистами он рассказал о своих детях и жене. Мартынов уже много лет женат на художнике по костюмам Марии Филатовой. Супруги познакомились во время работы над театральным проектом. Мария уже была замужем, от прошлых отношений у нее остался сын – Георгий.
Александр Мартынов признался, что ему было трудно построить отношения с пасынком. Он признался, что наделал много ошибок.
«Заботиться и воспитывать чужого ребенка оказалось для меня, как для папы, действительно очень трудной задачей. Супруга мной гордится, хотя я понимаю, что я очень много ошибок совершал. Я перегибал палку, был слишком суров и иногда прямо несправедлив. Это какая-то природная вещь, когда ты не можешь любить безусловно этого ребенка. Я люблю его, конечно же, но все время с какой-то оглядкой и оговоркой. Да, он не сын по крови, но я все равно вкладываю в него частичку себя», – рассказал Александр Мартынов.
Актер признался, что Георгий является для него учителем. Он научил его милосердию, честности, миролюбию.
«Он много раз прощал меня. За это я ему благодарен», – признался артист.
Сейчас, по признаниям Александра Мартынова, у него прекрасные отношения с пасынком. 16-летний Георгий учится в ювелирном колледже. Актер гордится его успехами.
Напомним, что у Александра Мартынова есть еще двое детей – 11-летний Иван и трехлетняя Дарья.