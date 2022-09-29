Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
1 час назад

Звезда сериала «Универ» Александр Мартынов рассказал об отношениях с пасынком

Letidor.ru

Александр Мартынов дал интервью «Газете.Ru». В беседе с журналистами он рассказал о своих детях и жене. Мартынов уже много лет женат на художнике по костюмам Марии Филатовой. Супруги познакомились во время работы над театральным проектом. Мария уже была замужем, от прошлых отношений у нее остался сын – Георгий.

Звезда сериала «Универ» рассказал об отношениях с пасынком
Фото: Кадр из сериалаКадр из сериала

Александр Мартынов признался, что ему было трудно построить отношения с пасынком. Он признался, что наделал много ошибок.

«Заботиться и воспитывать чужого ребенка оказалось для меня, как для папы, действительно очень трудной задачей. Супруга мной гордится, хотя я понимаю, что я очень много ошибок совершал. Я перегибал палку, был слишком суров и иногда прямо несправедлив. Это какая-то природная вещь, когда ты не можешь любить безусловно этого ребенка. Я люблю его, конечно же, но все время с какой-то оглядкой и оговоркой. Да, он не сын по крови, но я все равно вкладываю в него частичку себя», – рассказал Александр Мартынов.

Актер признался, что Георгий является для него учителем. Он научил его милосердию, честности, миролюбию.

«Он много раз прощал меня. За это я ему благодарен», – признался артист.

Сейчас, по признаниям Александра Мартынова, у него прекрасные отношения с пасынком. 16-летний Георгий учится в ювелирном колледже. Актер гордится его успехами.

Напомним, что у Александра Мартынова есть еще двое детей – 11-летний Иван и трехлетняя Дарья.

Звёзды,Мария Филатова,Александр Мартынов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители