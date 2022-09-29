Звезда сериала «Универ» рассказал об отношениях с пасынком

«Заботиться и воспитывать чужого ребенка оказалось для меня, как для папы, действительно очень трудной задачей. Супруга мной гордится, хотя я понимаю, что я очень много ошибок совершал. Я перегибал палку, был слишком суров и иногда прямо несправедлив. Это какая-то природная вещь, когда ты не можешь любить безусловно этого ребенка. Я люблю его, конечно же, но все время с какой-то оглядкой и оговоркой. Да, он не сын по крови, но я все равно вкладываю в него частичку себя», – рассказал Александр Мартынов.