Анджелина Джоли поддержала иранских женщин

«Уважение смелым, дерзким и бесстрашным женщинам Ирана. Все, кто десятилетиями выживал и оказывал сопротивление, выходят сегодня на улицы. Женщинам не нужно, чтобы их перевоспитывали, чтобы их моральные принципы и тело контролировали. Им нужна свобода жить и дышать без насилия и угроз», — написала Джоли.