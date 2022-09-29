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1 час назад

Звезда «Дома-2» Ашмарина рассказала, как относится к детям бросивший ее Жан-Поль Чуркин

Слово и Дело

Бывшая участница телестройки «Дом-2» Алена Ашмарина рассказала об отношениях между дочерями-двойняшками и их отцом. Предприниматель Жан-Поль Чуркин бросил блогера еще во время беременности.

Звезда «Дома-2» рассказала, как относится к детям ее бывший
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Чуркин расстался с Ашмариной сразу после того, как она объявила о беременности. Мужчина долгое время не общался с детьми, однако спустя два года решил объявиться. Блогер отметила, что ее экс-избранник души не чает в наследницах, сами девочки отвечают отцу тем же.

«Я в шоке. Посмотрите, это они (девочки-двойняшки. — Прим. ред.) увидели папу и целуют его», — написала Ашмарина в соцсетях.

Блогер самостоятельно воспитывает четверых детей — дочерей Патриссию, Алису, Аврору и Ариану. Отцом младших девочек является предприниматель Жан-Поль Чуркин.

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