Звезда «Дома-2» рассказала, как относится к детям ее бывший

Бывшая участница телестройки «Дом-2» Алена Ашмарина рассказала об отношениях между дочерями-двойняшками и их отцом. Предприниматель Жан-Поль Чуркин бросил блогера еще во время беременности.

Чуркин расстался с Ашмариной сразу после того, как она объявила о беременности. Мужчина долгое время не общался с детьми, однако спустя два года решил объявиться. Блогер отметила, что ее экс-избранник души не чает в наследницах, сами девочки отвечают отцу тем же.