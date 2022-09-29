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1 час назад

Собчак рассказала о смелости Моисеева

Вести Подмосковья

27 сентября умер Борис Моисеев. Музыкант скончался в своей московской квартире в полном одиночестве. Известно, что он недавно перенес третий инсульт. Вероятно, это и стало причиной его смерти. Первый инсульт, как утверждает концертный директор Моисеева Сергей Горох, случился с артистом в 2010 году. Тогда же был поражен его лицевой нерв и нарушилась речь. Можно сказать, что первый инсульт стал причиной того, что Моисеев прекратил свою концертную деятельность.

Собчак рассказала о смелости Моисеева
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Моисеева знают как эпатажного певца и танцора. Тем не менее, те, кто был близко с ним знаком, уверяют, что Моисеев был многогранной персоной, человеком, который ставил великолепные балетные постановки, организовал впечатляющие танцевальные шоу х и просто был смелым человеком, который не боялся говорить правду о том, что с ним происходит.

Журналистка Ксения Собчак вспомнила Бориса Моисеева в своем Телеграм-канале. Она заявила, что он наверняка войдет в историю как очень смелый человек. Собчак уверяет, что Моисеев никогда не боялся говорить о чиновниках. Еще в двухтысячных годах он рассказывал, как проходили многие корпоративы с его участием, как Моисееву приходилось терпеть приставания от высокопоставленных лиц.

Собчак утверждает, что в те годы то, о чем рассказывал Моисеев, было немыслимым. Впрочем, если бы он и сейчас рассказывал подобные вещи, это тоже бы вызвало общественный резонанс. Моисеев не стеснялся того, что с ним происходило, он называл это печальными обстоятельствами. Как показало время, те ситуации не сломали Моисеева, он продолжал свою творческую деятельность до тех пор, пока это позволяло ему его здоровье.

Звёзды,Борис Моисеев,Ксения Собчак,
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