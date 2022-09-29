Собчак рассказала о смелости Моисеева

27 сентября умер Борис Моисеев. Музыкант скончался в своей московской квартире в полном одиночестве. Известно, что он недавно перенес третий инсульт. Вероятно, это и стало причиной его смерти. Первый инсульт, как утверждает концертный директор Моисеева Сергей Горох, случился с артистом в 2010 году. Тогда же был поражен его лицевой нерв и нарушилась речь. Можно сказать, что первый инсульт стал причиной того, что Моисеев прекратил свою концертную деятельность.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Моисеева знают как эпатажного певца и танцора. Тем не менее, те, кто был близко с ним знаком, уверяют, что Моисеев был многогранной персоной, человеком, который ставил великолепные балетные постановки, организовал впечатляющие танцевальные шоу х и просто был смелым человеком, который не боялся говорить правду о том, что с ним происходит.

Журналистка Ксения Собчак вспомнила Бориса Моисеева в своем Телеграм-канале. Она заявила, что он наверняка войдет в историю как очень смелый человек. Собчак уверяет, что Моисеев никогда не боялся говорить о чиновниках. Еще в двухтысячных годах он рассказывал, как проходили многие корпоративы с его участием, как Моисееву приходилось терпеть приставания от высокопоставленных лиц.