Хейли Бибер рассказала о позах и сексе втроём с Джастином

«Это не подходит для нас двоих. Мы очень много работали, чтобы оказаться в той атмосфере доверия, в котором мы сейчас находимся. Я не думаю, что это то, что мне было бы комфортно», — сказала Хейли.

Модель также рассказала, что она больше любит ночной секс, а не утренний, хотя жена Бибера всегда готова к спонтанной порции наслаждения. Что касается поз, то Хейли решила идти ва-банк, ведь она неравнодушна к «догги-стайл», но иногда у неё появляется настроение для чего-то другого. Кажется, звезда была очень откровенна во время беседы и углубилась в предыдущие отношения своего мужа с Селеной Гомес, сказав, что она «никогда не была в отношениях с ним, когда Джастин был с кем-либо».