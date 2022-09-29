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1 час назад

Хейли Бибер рассказала о позах и сексе втроём с Джастином

Mainstyle

Хейли Бибер откровенно обсудила свою сексуальную жизнь с мужем Джастином Бибером в подкасте Call Her Daddy, заявив, что секс втроём «не работает» для супружеской пары.

Хейли Бибер рассказала о позах и сексе втроём с Джастином
Фото: MainstyleMainstyle

«Это не подходит для нас двоих. Мы очень много работали, чтобы оказаться в той атмосфере доверия, в котором мы сейчас находимся. Я не думаю, что это то, что мне было бы комфортно», — сказала Хейли.

Модель также рассказала, что она больше любит ночной секс, а не утренний, хотя жена Бибера всегда готова к спонтанной порции наслаждения. Что касается поз, то Хейли решила идти ва-банк, ведь она неравнодушна к «догги-стайл», но иногда у неё появляется настроение для чего-то другого. Кажется, звезда была очень откровенна во время беседы и углубилась в предыдущие отношения своего мужа с Селеной Гомес, сказав, что она «никогда не была в отношениях с ним, когда Джастин был с кем-либо».

«Я думаю, что это было лучшее, что могло случиться для него — обручиться, жениться и жить дальше. Я знаю, что происходило, когда мы снова сошлись, и знаю, что должно было произойти, чтобы всё вернулось на круги своя», — объяснила Бибер.

Бывшая балерина настаивала на том, что её муж «закрыл главу» с Гомес, прежде чем опуститься перед ней на одно колено на Багамах в июле 2018 года.

«Я бы никогда не хотела вступать в отношения, обручаться, выходить замуж и думать в глубине души: "Интересно, действительно ли он вспоминает свою бывшую?" Я точно знаю, что мы смогли снова быть вместе, потому как всё по-особенному», — подытожила героиня выпуска.

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