"Вырезали с телеканалов": Диана Гурцкая - о начале карьеры

"Когда мой брат и продюсер объяснял всем: «Вот девочка хочет петь на сцене…», очень многие даже передо мной не скрывали и говорили: «Господи, зачем? Куда ты ее? Зачем ей это? Ты понимаешь, что она это не сможет? Лучше купи ей пальто, платье и отправь домой». Ну, благо, что тогда он пальто/платье не купил и никуда меня не отправил. Мне многое пришлось пережить", - поделилась певица.