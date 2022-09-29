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1 час назад

"Вырезали с телеканалов": Диана Гурцкая рассказала о начале карьеры

Мира Маркина

Певица Диана Гурцкая рассказала, что в ее успех никто не верил в начале карьеры. Артистка дала интервью для YouTube-шоу "Алена, блин!".

"Вырезали с телеканалов": Диана Гурцкая - о начале карьеры
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

Гурцкая начала увлекаться музыкой в 10 лет, но в этой сфере никто не понимал, как она будет выступать на большой сцене без зрения. По словам певицы, ее жизнь изменила встреча с Игорем Николаевым, когда она приехала на конкурс "Ялта-Москва-Транзит" в 1995 году.

"Когда мой брат и продюсер объяснял всем: «Вот девочка хочет петь на сцене…», очень многие даже передо мной не скрывали и говорили: «Господи, зачем? Куда ты ее? Зачем ей это? Ты понимаешь, что она это не сможет? Лучше купи ей пальто, платье и отправь домой». Ну, благо, что тогда он пальто/платье не купил и никуда меня не отправил. Мне многое пришлось пережить", - поделилась певица.

В начале карьеры Гурцкую даже "вырезали с телеканалов". Как рассказала артистка, перед ней "закрывались двери". Кроме того, певицу сильно задевало, что многие считали, что она не незрячая, а просто пиарится на своем здоровье.

Сейчас Гурцкая помогает детям с ограниченными возможностями реализоваться в творчестве.

Ранее звезда "Измен" рассказала о тайном желании.

Звёзды,Диана Гурцкая,Игорь Николаев,
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