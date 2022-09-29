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48 минут назад

Седокова посоветовала женщинам старше 30 лет не вспоминать о бывших

Газета.Ru

Певица Анна Седокова отметила в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), что женщины старше 30 лет очень часто не могут перестать жить прошлым.

Седокова посоветовала женщинам не вспоминать о бывших
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Все чаще вижу проблему у женщин за 30, особенно видных и особенно тех, которые были очень видными в 20. Они не могут прекратить жить в прошлом. И это их очень тормозит», — написала Седокова.

По ее мнению, мужчины реже сталкиваются с этой проблемой, так как им удается быстрее «переключиться» на других девушек и не вспоминать о бывших возлюбленных. Седокова порекомендовала перестать обращать внимание на уже сказанные слова или совершенные поступки экс-избранников, а сконцентрировать внимание на итоге отношений.

«Прошлое должно оставаться в прошлом, от него портится кожа и появляются морщины. А если бы этот всемогущий мужчина хотел тебя вернуть, он бы точно подал знак», — резюмировала певица.

Звёзды,Анна Седокова,
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