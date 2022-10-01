Лолита рассказала про необычный подарок покойного Моисеева

Стоит отметить, что звезды дружили больше 30 лет. Заезжая в гости к Милявской, Моисеев постоянно приносил с собой подарки. Известно, что певец был осведомлен о страсти артистки к антиквариату. Поэтому однажды привез ей необычный презент. Об этом сообщило издание Тeleprogramma.pro.