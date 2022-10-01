Лолита рассказала про необычный подарок покойного Моисеева

Российская эстрадная певица Лолита Милявская рассказала о странном подарке своего друга покойного артиста Бориса Моисеева.
Стоит отметить, что звезды дружили больше 30 лет. Заезжая в гости к Милявской, Моисеев постоянно приносил с собой подарки. Известно, что певец был осведомлен о страсти артистки к антиквариату. Поэтому однажды привез ей необычный презент. Об этом сообщило издание Тeleprogramma.pro.
«Из Израиля он мне привез раковину, в которой лежит русалка и смотрит в зеркальце. Я ее храню», — рассказала Милявская.
Напомним, что Моисеев скончался 27 сентября. Тело артиста в его квартире на Краснопролетарской улице нашел директор и друг певца Сергей Горох.