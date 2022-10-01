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2 часа назад

Лолита рассказала про необычный подарок покойного Моисеева

Слово и Делоиещё 1

Российская эстрадная певица Лолита Милявская рассказала о странном подарке своего друга покойного артиста Бориса Моисеева.

Лолита рассказала про необычный подарок покойного Моисеева
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Стоит отметить, что звезды дружили больше 30 лет. Заезжая в гости к Милявской, Моисеев постоянно приносил с собой подарки. Известно, что певец был осведомлен о страсти артистки к антиквариату. Поэтому однажды привез ей необычный презент. Об этом сообщило издание Тeleprogramma.pro.

«Из Израиля он мне привез раковину, в которой лежит русалка и смотрит в зеркальце. Я ее храню», — рассказала Милявская.

Напомним, что Моисеев скончался 27 сентября. Тело артиста в его квартире на Краснопролетарской улице нашел директор и друг певца Сергей Горох.

Звёзды,Борис Моисеев,Лолита Милявская,
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