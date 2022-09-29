Звезда "Сладкой жизни" вышла замуж за участника Comedy Club

Звезда сериала "Сладкая жизнь" Мария Шумакова вышла замуж за своего возлюбленного Вячеслава Гусева. Об этом актриса сообщила в своих социальных сетях.

Фото: соцсети соцсети

Мария Шумакова и Вячеслав Гусев знакомы уже восемь лет. Однако встречаться актриса и сотрудник Comedy Club Production начали только полтора года назад.

Больших подробностей о свадебной церемонии Шумакова не рассказала. Однако актриса призналась, что хочет детей: