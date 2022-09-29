Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
54 минуты назад

Актриса Мария Шумакова вышла замуж за участника Comedy Club

Мира Маркина

Звезда сериала "Сладкая жизнь" Мария Шумакова вышла замуж за своего возлюбленного Вячеслава Гусева. Об этом актриса сообщила в своих социальных сетях.

Звезда "Сладкой жизни" вышла замуж за участника Comedy Club
Фото: соцсетисоцсети

Мария Шумакова и Вячеслав Гусев знакомы уже восемь лет. Однако встречаться актриса и сотрудник Comedy Club Production начали только полтора года назад.

Больших подробностей о свадебной церемонии Шумакова не рассказала. Однако актриса призналась, что хочет детей:

"Главная моя мечта — сидеть с большим беременным животом и писать сценарии. Это самое важное творчество, которое ждет меня — не сейчас, но в будущем обязательно".

Ранее актер из "Универа" рассказал об отношениях с Хилькевич.

Звёзды,Вячеслав Гусев,Мария Шумакова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители