Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 57.41EUR 55.41
Войти в почту
1 час назад

Белла Хадид снялась топлес и порадовала фанатов

Lenta.ru

Американская супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид снялась топлес и порадовала фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Белла Хадид снялась топлес и порадовала фанатов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

25-летняя знаменитость выложила серию новых фото, на которых она позировала в длинной плиссированной юбке черного цвета и куртке, оформленной внутри клетчатой подкладкой. При этом звезда одной рукой приподняла часть верхней одежды, а второй — прикрыла часть меховой ткани, которая закрывала ее обнаженную грудь. На размещенных кадрах видно, что Хадид решила отказаться от макияжа, а волосы разделила на левый пробор и собрала в пучок.

Поклонники восхитились внешний видом манекенщицы, о чем они принялись писать в комментариях под публикацией. «Наша королева красоты», «Такая замечательная», «Великолепная женщина», «Горячая и красивая», «Абсолютная красотка!» — высказывались они.

Звёзды,Белла Хадид,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители