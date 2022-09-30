Американская супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид снялась топлес и порадовала фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

25-летняя знаменитость выложила серию новых фото, на которых она позировала в длинной плиссированной юбке черного цвета и куртке, оформленной внутри клетчатой подкладкой. При этом звезда одной рукой приподняла часть верхней одежды, а второй — прикрыла часть меховой ткани, которая закрывала ее обнаженную грудь. На размещенных кадрах видно, что Хадид решила отказаться от макияжа, а волосы разделила на левый пробор и собрала в пучок.