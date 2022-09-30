Эштон Катчер рассказал, как признался в любви Миле Кунис

«Появился пьяный у нее дома около двух часов ночи и просто начал кричать: "Ты и текила сводите меня с ума". И я сказал, что люблю ее, а она ответила: "Не говори этого, если не имеешь в виду это. Ты будешь любить меня утром, когда проснешься от этого опьянения?"».