Эштон Катчер рассказал, как признался в любви Миле Кунис

Это в кино актеры — невероятные романтики, а их герои тщательно продумывают свидания и красиво признаются в чувствах. В жизни же звезды фильмов — такие же люди, как и все мы. И в отношениях у них тоже не все бывает гладко. Эштон Катчер — яркое тому подтверждение.
Актер рассказал, что впервые признался в любви Миле Кунис, будучи... пьяным. В ночи после веселой вечеринки Эштон вдруг понял, что срочно должен поведать Миле о своих чувствах, и тут же выехал к ней:
«Появился пьяный у нее дома около двух часов ночи и просто начал кричать: "Ты и текила сводите меня с ума". И я сказал, что люблю ее, а она ответила: "Не говори этого, если не имеешь в виду это. Ты будешь любить меня утром, когда проснешься от этого опьянения?"».
На утро, к слову, Эштон исправился и снова приехал к Миле, чтобы уже с ясным умом повторить ночные слова любви. Примерно с этого же момента и началась долгая и счастливая лавстори актеров. Зато есть что вспомнить!