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1 час назад

«Cлишком много текилы»: Эштон Катчер рассказал, как впервые признался в любви Миле Кунис

Super.ru

Это в кино актеры — невероятные романтики, а их герои тщательно продумывают свидания и красиво признаются в чувствах. В жизни же звезды фильмов — такие же люди, как и все мы. И в отношениях у них тоже не все бывает гладко. Эштон Катчер — яркое тому подтверждение.

Эштон Катчер рассказал, как признался в любви Миле Кунис
Фото: Super.ruSuper.ru

Актер рассказал, что впервые признался в любви Миле Кунис, будучи... пьяным. В ночи после веселой вечеринки Эштон вдруг понял, что срочно должен поведать Миле о своих чувствах, и тут же выехал к ней:

«Появился пьяный у нее дома около двух часов ночи и просто начал кричать: "Ты и текила сводите меня с ума". И я сказал, что люблю ее, а она ответила: "Не говори этого, если не имеешь в виду это. Ты будешь любить меня утром, когда проснешься от этого опьянения?"».

На утро, к слову, Эштон исправился и снова приехал к Миле, чтобы уже с ясным умом повторить ночные слова любви. Примерно с этого же момента и началась долгая и счастливая лавстори актеров. Зато есть что вспомнить!

Звёзды,Эштон Катчер,Мила Кунис,
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