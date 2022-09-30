Слухи об отношениях Питта и Ратаковски дошли до Джоли

"Конечно, эти новости привлекли внимание Анджелины, но не стали для нее проблемой. Если наступит день, когда Брэд Питт придет к ней и скажет, то хочет познакомить свою новую пассию с их детьми, она обратит на это внимание. Но до этого момента его романы ей абсолютно не интересны", - поделился инсайдер с журналистами.