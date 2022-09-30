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1 час назад

Слухи об отношениях Брэда Питта и Эмили Ратаковски дошли до Анджелины Джоли

Газета.Ru

Об этом сообщает Hollywood Life. Источник, близкий к Джоли, рассказал журналистам издания, что обычно актриса игнорирует новости о том, с кем встречается ее бывший муж.

Слухи об отношениях Питта и Ратаковски дошли до Джоли
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он добавил, что 47-летняя звезда в курсе сплетен о романе Питта и Ратаковски, но ее волнует только то, как личная жизнь бывшего супруга может повлиять на их общих детей.

По словам инсайдера, волноваться Джоли начнет только в случае, если отношения Питта с новой возлюбленной станут серьезными.

"Конечно, эти новости привлекли внимание Анджелины, но не стали для нее проблемой. Если наступит день, когда Брэд Питт придет к ней и скажет, то хочет познакомить свою новую пассию с их детьми, она обратит на это внимание. Но до этого момента его романы ей абсолютно не интересны", - поделился инсайдер с журналистами.

Некоторое время назад в cети появились слухи о романе 58-летнего Брэда Питта и 31-летней Эмили Ратаковски. По данным СМИ, они много времени проводят вместе, но формально пока не встречаются.

Звёзды,Брэд Питт,Анджелина Джоли,
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