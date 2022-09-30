Звезда “Фабрики звезд”, российский певец Влад Соколовский находился в Африке на съемках популярного шоу. Однако участие артиста в проекте прервалось из-за серьезных проблем со здоровьем, пишет “СтарХит”.

Певца госпитализировали с острой болью в брюшной полости. Однако в больницу Соколовский попал не сразу. Сначала он пытался справиться с неприятным симптомом самостоятельно, приняв лекарства. Когда наутро Влада обнаружили лежащим “вверх ногами”, ему вызвали бригаду “скорой помощи”.

“У меня гуляет газ по всему животу — ложусь на левый бок, оно вправо. Ложусь на правый — оно в другую сторону. И становится больнее”, — рассказал о своем самочувствии артист.

Осмотр врача закончился в кабинете УЗИ – медики должны были исключить острую патологию. О диагнозе артиста ничего не известно на данный момент. Как и то, останется ли он в проекте.

Некоторые коллеги Соколовского по съемкам в шоу считают, что певец симулировал болезнь.