Аномалии звезд, о которых никто не знал

Знаменитости не идеальны, но они не стесняются особенностей внешности.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Кажется, знаменитости всегда выглядят идеально. У них не может быть серьезных особенностей, ведь даже синяки под глазами звезды тщательно прячут. Но это обманчивое впечатление: артисты иногда сами рассказывают об изъянах, в других случаях секреты знаменитостей становятся известны, благодаря папарацци.

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Лопоухость

По статистике, эта особенность встречается очень часто: примерно, 30% людей с ней рождаются. Но для звезд немного торчащие уши — настоящая причина для комплексов. Так, Кристен Стюарт считает, что лопоухость портит ее внешность, а Кара Делевинь даже решилась на пластическую операцию, чтобы исправить эту особенность. В отличие от этих актрис, Селена Гомес совершенно не стесняется лопоухости и с удовольствием собирает волосы в хвост, носит пучки и не поддается комплексам.

Гетерохромия

Эта врожденная особенность подразумевает разную окраску глаз. Одним из самых ярких примеров звезд с гетерохромией остается Дэвид Боуи. С такой же деталью внешности родились Кейт Босуорт, Мила Кунис. Звезды используют особенность, как изюминку, а режиссеры с радостью акцентируют на гетерохромии внимание с помощью крупных планов.

Ленивое веко

Еще одна особенность глаз — ленивое веко. У таких людей один глаз чуть больше другого, а зрачок слегка косит. Связан синдром ленивого глаза с недостаточным тонусом мышц. Оказывается, такое заболевание может появиться в любом возрасте, а причинами обычно становятся косоглазие, неодинаковый размер глазных яблок, а также генетическая предрасположенность. С такой особенностью живет Ким Кардашьян, Пэрис Хилтон, Кристина Агилера. Они мастерски маскируют ленивый глаз с помощью прически, макияжа и накладных ресниц.

Пальцы

Некоторые недостатки можно заметить далеко не сразу, но иногда знаменитости сами рассказывают о них. Так, Эштон Катчер в прямом эфире шоу продемонстрировал сросшиеся пальцы ног. А Холли Берри и Опра Уинфри носят босоножки, несмотря на то что у них на ногах по шесть пальцев.

Пупок

Топ-модель Каролина Куркова в детстве перенесла сложную операцию, из-за которой с ее тела исчез пупок. Девушка не комплексует, на показах она щеголяет в бикини. Правда, бренды пока не готовы принять тело модели таким, каким оно есть: на снимках Каролины магическим образом пупок появляется.

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