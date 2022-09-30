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30 сентября

С Эда Ширана потребовали взыскать 100 миллионов долларов за плагиат

Lenta.ruиещё 1

На британского исполнителя Эда Ширана подали в суд. Об этом пишет NY Post.

С Эда Ширана требуют 100 миллионов долларов за плагиат
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Музыканта обвиняют в плагиате из-за песни Thinking Out Loud, элементы которой якобы были заимствованы из трека 1973 года Let’s Get It On исполнителя Марвина Гэя. Как уточняет издание, иск предъявила компания Structured Asset Sales, частично обладающая правами на композицию. С Ширана потребовали взыскать 100 миллионов долларов.

Судебное заседание состоится в Федеральном суде Манхэттена, дата пока не назначена.

Адвокаты Ширана ранее заявляли, что некоторые элементы песен, которые звучат идентично в разных композициях, использовались повсеместно в определенный период времени.

В августе иск на один миллион долларов за плагиат предъявили певице Тейлор Свифт.

Звёзды,Эд Ширан,
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