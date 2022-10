С Эда Ширана требуют 100 миллионов долларов за плагиат

Музыканта обвиняют в плагиате из-за песни Thinking Out Loud, элементы которой якобы были заимствованы из трека 1973 года Let’s Get It On исполнителя Марвина Гэя. Как уточняет издание, иск предъявила компания Structured Asset Sales, частично обладающая правами на композицию. С Ширана потребовали взыскать 100 миллионов долларов.