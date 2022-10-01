58-летняя Беллуччи появилась на публике в платье с декольте

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи вышла в свет в платье с открытыми плечами. Об этом сообщает Daily Mail.

В минувшую пятницу, 30 сентября, в рамках Недели моды в Париже состоялось светское мероприятие, организованное косметическим брендом Carita. Среди гостей вечера оказалась Моника Беллуччи. Актриса появилась на публике в черном платье в пол с открытыми плечами и декольте, которое дополнили изящное колье и разноцветный клатч на цепочке. Ее волосы были завиты в легкие локоны и распущены, а в макияже был сделан акцент на глаза.