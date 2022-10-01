Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
2 часа назад

58-летняя Беллуччи появилась на публике в платье с открытыми плечами и декольте

Газета.Ruиещё 1

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи вышла в свет в платье с открытыми плечами. Об этом сообщает Daily Mail.

58-летняя Беллуччи появилась на публике в платье с декольте
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувшую пятницу, 30 сентября, в рамках Недели моды в Париже состоялось светское мероприятие, организованное косметическим брендом Carita. Среди гостей вечера оказалась Моника Беллуччи. Актриса появилась на публике в черном платье в пол с открытыми плечами и декольте, которое дополнили изящное колье и разноцветный клатч на цепочке. Ее волосы были завиты в легкие локоны и распущены, а в макияже был сделан акцент на глаза.

В конце сентября дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя, 18-летняя Дева, приняла участие в показе Dolce & Gabbana на Неделе моды в Милане. Спустя неделю российский фотограф снял ее для обложки турецкой версии журнала Vogue.

Звёзды,Венсан Кассель,Моника Беллуччи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители