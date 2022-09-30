Симпсон раскрыла секрет похудения на 45 килограммов

В интервью с журналистами 42-летняя знаменитость рассказала, что сильно набрала вес во время третьей беременности. «Меня критиковали, и это больно. Но я старалась не обращать внимания на критику, — призналась поп-исполнительница. — Мне нужно было изменить свои привычки в еде, поэтому я начала ходить к диетологу».