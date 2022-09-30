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59 минут назад

Джессика Симпсон раскрыла секрет похудения на 45 килограммов

Lenta.ru

Популярная американская певица, актриса и дизайнер Джессика Симпсон раскрыла секрет похудения на 45 килограммов. Об этом сообщает портал телеканала Extra TV.

Симпсон раскрыла секрет похудения на 45 килограммов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В интервью с журналистами 42-летняя знаменитость рассказала, что сильно набрала вес во время третьей беременности. «Меня критиковали, и это больно. Но я старалась не обращать внимания на критику, — призналась поп-исполнительница. — Мне нужно было изменить свои привычки в еде, поэтому я начала ходить к диетологу».

По словам звезды, на данный момент она чувствует себя намного моложе и энергичнее. При этом Симпсон отметила, что теперь может себе позволить носить одежду меньшего размера.

Звёзды,Джессика Симпсон,
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