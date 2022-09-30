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36 минут назад

Ким Кардашьян начнет продавать мусорные корзины

Lenta.ru

Ким Кардашьян анонсировала запуск линейки товаров и аксессуаров для дома под собственной маркой Skkn by Kim. Об этом сообщило издание Page Six со ссылкой на соцсети звезды.

Ким Кардашьян начнет продавать мусорные корзины
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Ассортимент включает в себя пять предметов — мусорную корзину, туалетный столик, коробку для салфеток, а также контейнеры для ватных палочек и дисков. Их продажи начнутся 16 октября. Все предметы выполнены из бетона. Стоимость набора целиком составляет 355 долларов — около 20,4 тысячи рублей.

Кардашьян объявила, что при задумке товаров вдохновлялась предметами интерьера из натурального камня, найденными в ее собственном особняке. Она убеждена, что дома ее клиентов после покупки таких товаров станут более элегантными.

Некоторые интернет-пользователи раскритиковали новую коллекцию. «Тюремная камера выглядит более привлекательно», — прокомментировал один из них пост о линейке в соцсетях. Другой отметил, что такие же товары и аксессуары, только в три раза дешевле, можно приобрести в магазине Zara Home.

Кроме производства и реализации товаров для дома, Кардашьян занимается продажей корректирующего белья, косметики, средств по уходу за кожей, а также игр для мобильных телефонов.

Звёзды,Ким Кардашьян,
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