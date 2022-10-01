5 российских звезд, которые служили в армии

Большинство артистов не ассоциируются у нас с образом серьезных и брутальных военных. Однако многие из них отслужили в армии. "Рамблер" выбрал топ-5 звезд с военным прошлым.
Когда Юдашкин разрабатывал форму для военнослужащих, его много критиковали. Эксперты считали, что он не осознает нужд военных, так как сам не служил. Правда модельер честно отслужил в период с 1982 по 1984 год.
Стиляга из Москвы, как это ни странно, тоже служил в советских войсках. С 1976 по 1978 год молодой человек отдавал долг родине в Военно-воздушных силах СССР. Затем Сюткина занесло на Дальний Восток, где он работал авиамехаником. Но музыка пленила его гораздо раньше.
Экстравагантный Сергей Зверев всегда гордился своей армейской историей и считает 23 Февраля своим праздником. Стилист служил в войсках ПВО в Польше. За два года Сергей дослужился до звания сержанта. Сейчас от армии у него осталась только любовь к головным уборам.
Будущий солист легендарной группы "Мумий Тролль" попал в ряды ВВС Краснознаменного Тихоокеанского флота в 18 лет. Два года он прослужил на секретном полигоне Военно-морского флота. Там не было ни врачей, ни нормальной кухни, приходилось выживать. Но Лагутенко расценивает этот опыт как позитивный.
До славы стриптизера Сергей Глушко окончил Петербургскую военно-космическую академию Можайского. Три года он отслужил на космодроме Плесецк в качестве инженера. Сначала мужчина пошел по стопам отца, а потом решил податься в шоубизнес.