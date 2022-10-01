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2 часа назад

5 российских звезд, которые служили в армии

Даша Краснова

Большинство артистов не ассоциируются у нас с образом серьезных и брутальных военных. Однако многие из них отслужили в армии. "Рамблер" выбрал топ-5 звезд с военным прошлым.

5 российских звезд, которые служили в армии
Фото: кадр из социальных сетейкадр из социальных сетей

Валентин Юдашкин

Когда Юдашкин разрабатывал форму для военнослужащих, его много критиковали. Эксперты считали, что он не осознает нужд военных, так как сам не служил. Правда модельер честно отслужил в период с 1982 по 1984 год.

Валерий Сюткин

Стиляга из Москвы, как это ни странно, тоже служил в советских войсках. С 1976 по 1978 год молодой человек отдавал долг родине в Военно-воздушных силах СССР. Затем Сюткина занесло на Дальний Восток, где он работал авиамехаником. Но музыка пленила его гораздо раньше.

Сергей Зверев

Экстравагантный Сергей Зверев всегда гордился своей армейской историей и считает 23 Февраля своим праздником. Стилист служил в войсках ПВО в Польше. За два года Сергей дослужился до звания сержанта. Сейчас от армии у него осталась только любовь к головным уборам.

Илья Лагутенко

Будущий солист легендарной группы "Мумий Тролль" попал в ряды ВВС Краснознаменного Тихоокеанского флота в 18 лет. Два года он прослужил на секретном полигоне Военно-морского флота. Там не было ни врачей, ни нормальной кухни, приходилось выживать. Но Лагутенко расценивает этот опыт как позитивный.

Сергей Глушко (Тарзан)

До славы стриптизера Сергей Глушко окончил Петербургскую военно-космическую академию Можайского. Три года он отслужил на космодроме Плесецк в качестве инженера. Сначала мужчина пошел по стопам отца, а потом решил податься в шоубизнес.

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