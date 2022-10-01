Джоли игнорирует роман Питта и Ратаковски

«Когда Питт придет к ней и скажет, что планирует познакомить кого-то с их детьми, Джоли обратит внимание на то, кто она и надо ли это, но сейчас ее это действительно не интересует. А до тех пор, пока эти отношения несерьезные и не касаются их общих наследников, ей абсолютно все равно»,