Джоли игнорирует роман Питта и Ратаковски

Американская актриса Анджелина Джоли игнорирует новый роман своего экс-супруга Бреда Питта с моделью Эмили Ратаковски.
Информация о неподтвержденных отношениях дошла до бывшей жены актера. Однако Джоли абсолютно не важно с кем заводит отношения Питт. Это продлится до тех пор, пока дело не коснется наследников.
«Когда Питт придет к ней и скажет, что планирует познакомить кого-то с их детьми, Джоли обратит внимание на то, кто она и надо ли это, но сейчас ее это действительно не интересует. А до тех пор, пока эти отношения несерьезные и не касаются их общих наследников, ей абсолютно все равно»,
— передал слова приближенного источника портал Hollywood Life.
Ранее Анджелина Джоли выступила в поддержку иранских женщин на фоне протестов в стране. По словам актрисы, они не нуждаются в охране морали и контроли тела.