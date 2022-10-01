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2 часа назад

Джоли игнорирует роман своего экс-супруга Питта и модели Ратаковски

Слово и Дело

Американская актриса Анджелина Джоли игнорирует новый роман своего экс-супруга Бреда Питта с моделью Эмили Ратаковски.

Джоли игнорирует роман Питта и Ратаковски
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Информация о неподтвержденных отношениях дошла до бывшей жены актера. Однако Джоли абсолютно не важно с кем заводит отношения Питт. Это продлится до тех пор, пока дело не коснется наследников.

«Когда Питт придет к ней и скажет, что планирует познакомить кого-то с их детьми, Джоли обратит внимание на то, кто она и надо ли это, но сейчас ее это действительно не интересует. А до тех пор, пока эти отношения несерьезные и не касаются их общих наследников, ей абсолютно все равно»,

— передал слова приближенного источника портал Hollywood Life.

Ранее Анджелина Джоли выступила в поддержку иранских женщин на фоне протестов в стране. По словам актрисы, они не нуждаются в охране морали и контроли тела.

Звёзды,Анджелина Джоли,
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