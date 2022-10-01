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1 час назад

Живущие в одном отеле Ди Каприо и Хадид подогрели слухи о романе

Inc-News

В романтический Париж знаменитости прибыли по отдельности, но конспирацию сохранить им не удалось.

Живущие в одном отеле Ди Каприо и Хадид подогрели слухи о романе
Фото: Inc-NewsInc-News

Когда модель Джиджи Хадид на днях отправилась в Париж на модный показ, а актер Леонардо Ди Каприо полетел туда следом якобы отдохнуть, поклонники сразу все поняли.

Слухи о романе знаменитостей ходят не первый день, но никаких подтверждений отношений пока не было кроме того, что они слишком много для обычной дружбы проводят времени вместе.

К тому же в Париже вместо развлечений красавчик Лео чисто «случайно» оказался в числе зрителей во время выступления на модной показе Джиджи Хадид.

А накануне местные папарацци «застукали» парочку, когда они вместе выходили с утра из одного отеля.

После этого журналисты по своим каналам узнали, что знаменитости живут в одном отеле, а их номера находятся на одном этаже.

Для полного счастья поклонникам не хватает лишь публичного признания Лео и Джиджи в любви друг другу.

Звёзды,Леонардо ДиКаприо,
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