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1 час назад

Певица Слава прокомментировала слухи о расставании с избранником

Слово и Дело

Певица Слава отреагировала на слухи про разрыв отношений с гражданским мужем Анатолием Данилицким. По словам артистки, она не хочет выставлять семейную жизнь напоказ. Звезда объясняет это тем, что уже многими вещами делится в соцсетях. Однако свои отношения с избранником хочет оставить сугубо личными.

Певица Слава прокомментировала слухи о расставании с избранником
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Должно же хоть немного личного оставаться не публичным. Вы сами знаете, я всегда в соцсетях делюсь и показываю все-все, вплоть до того, чем живу, что ем, где передвигаюсь. Но семью хочу оставить вне поле зрения обсуждений. Может, со временем что-то изменится. Думаю, мой любимый зритель это поймет»,

— объяснила певица Teleprogramma.pro.

Ранее Слава решилась на липосакцию в области рук, живота, ног, спины и подбородка. Примечательно, что певица сравнила хирургические вмешательства с употреблением запрещенных веществ.

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