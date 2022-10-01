Певица Слава прокомментировала слухи о расставании с избранником

Певица Слава отреагировала на слухи про разрыв отношений с гражданским мужем Анатолием Данилицким. По словам артистки, она не хочет выставлять семейную жизнь напоказ. Звезда объясняет это тем, что уже многими вещами делится в соцсетях. Однако свои отношения с избранником хочет оставить сугубо личными.
«Должно же хоть немного личного оставаться не публичным. Вы сами знаете, я всегда в соцсетях делюсь и показываю все-все, вплоть до того, чем живу, что ем, где передвигаюсь. Но семью хочу оставить вне поле зрения обсуждений. Может, со временем что-то изменится. Думаю, мой любимый зритель это поймет»,
— объяснила певица Teleprogramma.pro.
Ранее Слава решилась на липосакцию в области рук, живота, ног, спины и подбородка. Примечательно, что певица сравнила хирургические вмешательства с употреблением запрещенных веществ.