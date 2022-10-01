Брат Моисеева обвинил Гороха в очернении его имени ради наследства

«Мне очень неприятны ее слова. Я вообще не понимаю, что она за человек! Но я лично не сомневаюсь, что сделала она это с подачи Сергея Гороха. Ему выгодно очернить меня, чтобы завладеть всем имуществом моего брата. Она произнесла именно то, что выгодно сейчас ему. Не сомневаюсь, что Горох подговорил Азизу, чтобы она сказала именно его слова»,