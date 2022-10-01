Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
4 часа назад

Брат Моисеева обвинил Сергея Гороха в очернении его имени ради наследства певца

Слово и Дело

Родной брат певца и заслуженного артиста России Бориса Моисеева Марк Толкач заявил, что арт-директор исполнителя Сергей Горох пошел против него ради наследства покойной звезды.

Брат Моисеева обвинил Гороха в очернении его имени ради наследства
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Смерть Моисеева обличила истинные отношения Гороха и родного брата певца. Родственник обвиняет менеджера, что тот приблизил кончину артиста, чтобы стать владельцем его наследства. За арт-директора вступилась певица Азиза, а брата обвинила в нежелании помогать родному человеку после инсульта.

«Мне очень неприятны ее слова. Я вообще не понимаю, что она за человек! Но я лично не сомневаюсь, что сделала она это с подачи Сергея Гороха. Ему выгодно очернить меня, чтобы завладеть всем имуществом моего брата. Она произнесла именно то, что выгодно сейчас ему. Не сомневаюсь, что Горох подговорил Азизу, чтобы она сказала именно его слова»,

— обвинил брат Моисеева Гороха в разговоре с PROZVEZD.

Моисеев скончался 27 сентября в возрасте 68 лет. Певец страдал от последствий перенесенного несколько лет назад инсульта.

Звёзды,Борис Моисеев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители