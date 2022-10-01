Брат Моисеева обвинил Гороха в очернении его имени ради наследства

Родной брат певца и заслуженного артиста России Бориса Моисеева Марк Толкач заявил, что арт-директор исполнителя Сергей Горох пошел против него ради наследства покойной звезды.
Смерть Моисеева обличила истинные отношения Гороха и родного брата певца. Родственник обвиняет менеджера, что тот приблизил кончину артиста, чтобы стать владельцем его наследства. За арт-директора вступилась певица Азиза, а брата обвинила в нежелании помогать родному человеку после инсульта.
«Мне очень неприятны ее слова. Я вообще не понимаю, что она за человек! Но я лично не сомневаюсь, что сделала она это с подачи Сергея Гороха. Ему выгодно очернить меня, чтобы завладеть всем имуществом моего брата. Она произнесла именно то, что выгодно сейчас ему. Не сомневаюсь, что Горох подговорил Азизу, чтобы она сказала именно его слова»,
— обвинил брат Моисеева Гороха в разговоре с PROZVEZD.
Моисеев скончался 27 сентября в возрасте 68 лет. Певец страдал от последствий перенесенного несколько лет назад инсульта.