«Возраст — это не болезнь, не надо с ним бороться»

Она стройна и энергична, жаждет новых знаний и впечатлений, устремлена в будущее, по-прежнему пишет песни и дает концерты, ездит на гастроли и путешествует по миру. Более того, у певицы, несмотря на вроде бы солидный возраст, активная личная жизнь…

Фото: Мир новостей Мир новостей

Алена Свиридова принципиально не делает пластических операций и уколов красоты. И не из-за того вовсе, что считает свое лицо и фигуру идеальными, а потому что уверена: человек должен быть естественным - таким, какой он есть на самом деле. Однако при этом и образ жизни, и образ мыслей певицы содействуют тому, что она и так, без каких-либо особых ухищрений, всегда прекрасно выглядит.

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«ВСЕГДА ИДУ ДРУГИМ ПУТЕМ»

Свой юбилей Алена встретила вдали от дома - в Карелии, куда отправилась вместе с небольшой экскурсионной группой.

- Я в этом месте не была, и мне хотелось получить новые впечатления, - призналась нам певица. - Так что я отметила день рождения в лесу. Я не люблю юбилеи, свадьбы да и любые торжественные мероприятия, на которых надо соблюдать какой-то протокол и ты вынуждена веселиться. Я всегда иду другим путем.

А вот то, что любит Свиридова, так это путешествовать, и уже посетила немало стран.

- Если и стоит тратить деньги, то на путешествия, - рассуждает она. - Неугомонное тело требует движения, а пытливый ум - информации. А также новых впечатлений, друзей, новой еды и красоты. Никогда не знаешь, что послужит отправной точкой для осознания чего-то очень важного для тебя. Или позволит понять, что тебе не нужно. Кстати, самая большая радость - это отсутствие планирования. Ты все делаешь по сиюминутному желанию, не ждешь результата и поэтому радуешься всему, что происходит. И самое интересное - что все вдруг складывается наилучшим образом…

«Я – ТО, ЧТО ЕСТЬ СЕЙЧАС»

Как мы уже отметили, Свиридова спокойно относится к своему возрасту, не делает никаких пластических операций. Нам Алена раскрыла секрет своего отличного самочувствия.

- Я знаю, что после 25 многие девушки начинают париться по поводу своего возраста, - говорит певица. - И дальше начинаются страдания и метания. Но это все не так. Я во всех своих интервью хочу возраст реабилитировать, доказать, что возраст — это не болезнь, это наше естественное состояние. Это то количество энергии, которое в нас есть. Где мы ее берем — это другой разговор, у всех по-разному. Но если мы позволяем огню внутри себя затухнуть, вот тогда мы стареем. А в него надо подкидывать дрова… Я тоже не железный человек, у меня бывают падения. С возрастом перестаешь хотеть казаться лучше. Мы все время хотим казаться лучше. Именно казаться! Но в какой-то момент я поняла, что я — это то, что я есть сейчас. Я уже не буду лучше. Вот этот винегрет - это я, нравится мне это или нет. Хотела бы я быть умнее, красивее, лучше - нет, этого не получится. Ты вдруг перестаешь выпендриваться перед самим собой. И сразу начинаешь воспринимать жизнь по-другому. Наша жизнь полна событий, которых мы просто не замечаем, они проходят - и все. Мы можем завтракать с семьей, например, сказать какие-то важные слова, при том даже не заметить их. Но эти воспоминания все равно живут в нас. Наша память избирательна и порой помнит то, чего нам бы и не совсем хотелось. Наша жизнь прекрасна, мы только должны ее не профукать!..

«ИНТЕРЕСНО ПРОБОВАТЬ СЕБЯ ВО ВСЕМ»

Алена Свиридова с детства увлекалась музыкой, окончила музыкально-педагогическое отделение Минского педагогического института. Во время учебы вела вокальную студию и пела в женском вокально-инструментальном ансамбле при профкоме Минского механического завода им. С.И. Вавилова. И, кстати, сейчас она снова учится. В прошлом году артистка поступила на Высшие курсы сценаристов и режиссеров.

- Я столько раз ездила на кинофестивали, столько смотрела там новых фильмов, столько их оценивала, анализировала: а как бы я это сделала, как сняла бы эту историю, что в конце концов решила осуществить то, о чем так давно и много думала, - рассказывает Алена. - Но профессия режиссера требует профессиональных знаний. Учусь в мастерской Владимира Ивановича Хотиненко, к которому давно испытываю теплые чувства, с ним безумно интересно. Вообще мне всегда было интересно попробовать себя во всем. Я и в театре работала, и в кино снималась. А в детстве хотела стать художником. Но сейчас этим серьезно не занимаюсь, у меня пока только одна картина «Домик в деревне». На самом деле нельзя объять необъятное. Вот эти все удовольствия - это то, что доставляет мне громадную радость и думы о будущем. Например, у меня есть желание написать роман, и картины написать, и вот такие песни сочинить. Эти «игрушки» позволяют видеть свою жизнь в будущем. Если посмотреть в мой паспорт, то вроде я должна сидеть и вспоминать, как молоды мы были, а у меня такое чувство, что у меня все еще впереди… Вообще, рисовать картины можно до глубокой старости, а вот скакать в короткой юбке по сцене - здесь уже имеется некое ограничение. Так что у меня есть запасной аэродром.

«ДЕТЕЙ НАДО НЕ ОГРАЖДАТЬ, А ПРЕДУПРЕЖДАТЬ»

У Алены Свиридовой двое сыновей. Старшему Василию от первого брака в следующем году исполнится 40 лет. Он программист, живет за границей. Младшему Григорию - 18. И у артистки к воспитанию детей есть свой собственный подход.

- Как-то младший сын мне заявил, что я мало времени ему уделяю, - вспоминает Свиридова. - А мы же артисты, у нас график работы ненормированный. Поговорили с ним. Спросила: «Я не должна быть артисткой, я должна сидеть все время с тобой, помогать делать уроки, ограждать тебя от всех жизненных трудностей? Да? А потом ты вырастешь и уйдешь от меня. А с чем тогда останусь я? Ты хочешь, чтобы было так?» И он тогда задумался над тем, что у меня есть своя жизнь и она не должна быть принесена ему в жертву… Мы должны вовремя ставить эти вопросы. Сейчас принято детей опекать даже во взрослом возрасте и объяснять это тем, что нынче время другое. Но детей надо не ограждать, а предупреждать. Они должны знать, что происходит вокруг. И уметь преодолевать препятствия...

Что касается личной жизни артистки, то уже больше десяти лет она встречается с бизнесменом Давидом Варданяном. Про то, узаконили они отношения или нет, Алена не рассказывает. Но на светских мероприятиях они всегда появляются вместе.

«ЖИЗНЬ – ЭТО ДВИЖЕНИЕ»

Много времени Алена уделяет своему здоровью. Занимается спортом, следит за питанием, ведет активный образ жизни.

- Каждый раз, когда меня спрашивают про секрет стройной фигуры, я отвечаю: «Друзья, не сидите на попе ровно!» - говорит Свиридова. - Если вы начнете что-то делать, то поверьте, у вас не будет времени что-то заедать. Жизнь — это движение. Я, например, вчера ни разу не присела: встала в семь утра и носилась до позднего вечера... И не забывайте о спорте. Я много хожу пешком. Этот вид активности многие могут себе позволить.

А еще Алена Свиридова закаляется.

- Я каждое лето живу в Крыму на даче и обливаюсь холодной водой, - поясняет артистка. - Просто в нашем деревенском лодочном кооперативе, где я плаваю и загораю, нет душа с пресной водой, как на приличном курорте. Зато каждый поставил себе бочку, наполняет ее водой из родника, которая течет не переставая, и принимает свой собственный душ. С тех пор, как я стала все лето проводить у моря, я перестала болеть. Ни разу не заболела ни ОРВИ, ни гриппом. Когда началась пандемия, мне попалась на глаза информация про одного человека. Его зовут Вим Хофф. У него огромное количество рекордов Гиннесса по нахождению в экстремально низких температурах. А он уже далеко не молод. Там была методика, как приучать себя не бояться холода, вот я и решила попробовать. В условиях городской жизни вполне достаточно обычного душа. Сначала горячий - разогреться как следует, потом перейти на холодный. Медленно с ног - и все выше, а не наоборот, как принято у нас. И оказалось, что тело очень даже хорошо это воспринимает, никаких бр-р-р! А через пару дней уже стало комфортно и, о чудо, совсем не холодно! Растираешься полотенцем - свежа и бодра. Так что теперь это вошло в привычку, причем очень приятную. Всем советую…

Яна Невская