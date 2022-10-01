«Возраст — это не болезнь, не надо с ним бороться»

Она стройна и энергична, жаждет новых знаний и впечатлений, устремлена в будущее, по-прежнему пишет песни и дает концерты, ездит на гастроли и путешествует по миру. Более того, у певицы, несмотря на вроде бы солидный возраст, активная личная жизнь…
Алена Свиридова принципиально не делает пластических операций и уколов красоты. И не из-за того вовсе, что считает свое лицо и фигуру идеальными, а потому что уверена: человек должен быть естественным - таким, какой он есть на самом деле. Однако при этом и образ жизни, и образ мыслей певицы содействуют тому, что она и так, без каких-либо особых ухищрений, всегда прекрасно выглядит.
Свой юбилей Алена встретила вдали от дома - в Карелии, куда отправилась вместе с небольшой экскурсионной группой.
- Я в этом месте не была, и мне хотелось получить новые впечатления, - призналась нам певица. - Так что я отметила день рождения в лесу. Я не люблю юбилеи, свадьбы да и любые торжественные мероприятия, на которых надо соблюдать какой-то протокол и ты вынуждена веселиться. Я всегда иду другим путем.
А вот то, что любит Свиридова, так это путешествовать, и уже посетила немало стран.
- Если и стоит тратить деньги, то на путешествия, - рассуждает она. - Неугомонное тело требует движения, а пытливый ум - информации. А также новых впечатлений, друзей, новой еды и красоты. Никогда не знаешь, что послужит отправной точкой для осознания чего-то очень важного для тебя. Или позволит понять, что тебе не нужно. Кстати, самая большая радость - это отсутствие планирования. Ты все делаешь по сиюминутному желанию, не ждешь результата и поэтому радуешься всему, что происходит. И самое интересное - что все вдруг складывается наилучшим образом…
Как мы уже отметили, Свиридова спокойно относится к своему возрасту, не делает никаких пластических операций. Нам Алена раскрыла секрет своего отличного самочувствия.
- Я знаю, что после 25 многие девушки начинают париться по поводу своего возраста, - говорит певица. - И дальше начинаются страдания и метания. Но это все не так. Я во всех своих интервью хочу возраст реабилитировать, доказать, что возраст — это не болезнь, это наше естественное состояние. Это то количество энергии, которое в нас есть. Где мы ее берем — это другой разговор, у всех по-разному. Но если мы позволяем огню внутри себя затухнуть, вот тогда мы стареем. А в него надо подкидывать дрова… Я тоже не железный человек, у меня бывают падения. С возрастом перестаешь хотеть казаться лучше. Мы все время хотим казаться лучше. Именно казаться! Но в какой-то момент я поняла, что я — это то, что я есть сейчас. Я уже не буду лучше. Вот этот винегрет - это я, нравится мне это или нет. Хотела бы я быть умнее, красивее, лучше - нет, этого не получится. Ты вдруг перестаешь выпендриваться перед самим собой. И сразу начинаешь воспринимать жизнь по-другому. Наша жизнь полна событий, которых мы просто не замечаем, они проходят - и все. Мы можем завтракать с семьей, например, сказать какие-то важные слова, при том даже не заметить их. Но эти воспоминания все равно живут в нас. Наша память избирательна и порой помнит то, чего нам бы и не совсем хотелось. Наша жизнь прекрасна, мы только должны ее не профукать!..
Алена Свиридова с детства увлекалась музыкой, окончила музыкально-педагогическое отделение Минского педагогического института. Во время учебы вела вокальную студию и пела в женском вокально-инструментальном ансамбле при профкоме Минского механического завода им. С.И. Вавилова. И, кстати, сейчас она снова учится. В прошлом году артистка поступила на Высшие курсы сценаристов и режиссеров.
- Я столько раз ездила на кинофестивали, столько смотрела там новых фильмов, столько их оценивала, анализировала: а как бы я это сделала, как сняла бы эту историю, что в конце концов решила осуществить то, о чем так давно и много думала, - рассказывает Алена. - Но профессия режиссера требует профессиональных знаний. Учусь в мастерской Владимира Ивановича Хотиненко, к которому давно испытываю теплые чувства, с ним безумно интересно. Вообще мне всегда было интересно попробовать себя во всем. Я и в театре работала, и в кино снималась. А в детстве хотела стать художником. Но сейчас этим серьезно не занимаюсь, у меня пока только одна картина «Домик в деревне». На самом деле нельзя объять необъятное. Вот эти все удовольствия - это то, что доставляет мне громадную радость и думы о будущем. Например, у меня есть желание написать роман, и картины написать, и вот такие песни сочинить. Эти «игрушки» позволяют видеть свою жизнь в будущем. Если посмотреть в мой паспорт, то вроде я должна сидеть и вспоминать, как молоды мы были, а у меня такое чувство, что у меня все еще впереди… Вообще, рисовать картины можно до глубокой старости, а вот скакать в короткой юбке по сцене - здесь уже имеется некое ограничение. Так что у меня есть запасной аэродром.
У Алены Свиридовой двое сыновей. Старшему Василию от первого брака в следующем году исполнится 40 лет. Он программист, живет за границей. Младшему Григорию - 18. И у артистки к воспитанию детей есть свой собственный подход.
- Как-то младший сын мне заявил, что я мало времени ему уделяю, - вспоминает Свиридова. - А мы же артисты, у нас график работы ненормированный. Поговорили с ним. Спросила: «Я не должна быть артисткой, я должна сидеть все время с тобой, помогать делать уроки, ограждать тебя от всех жизненных трудностей? Да? А потом ты вырастешь и уйдешь от меня. А с чем тогда останусь я? Ты хочешь, чтобы было так?» И он тогда задумался над тем, что у меня есть своя жизнь и она не должна быть принесена ему в жертву… Мы должны вовремя ставить эти вопросы. Сейчас принято детей опекать даже во взрослом возрасте и объяснять это тем, что нынче время другое. Но детей надо не ограждать, а предупреждать. Они должны знать, что происходит вокруг. И уметь преодолевать препятствия...
Что касается личной жизни артистки, то уже больше десяти лет она встречается с бизнесменом Давидом Варданяном. Про то, узаконили они отношения или нет, Алена не рассказывает. Но на светских мероприятиях они всегда появляются вместе.
Много времени Алена уделяет своему здоровью. Занимается спортом, следит за питанием, ведет активный образ жизни.
- Каждый раз, когда меня спрашивают про секрет стройной фигуры, я отвечаю: «Друзья, не сидите на попе ровно!» - говорит Свиридова. - Если вы начнете что-то делать, то поверьте, у вас не будет времени что-то заедать. Жизнь — это движение. Я, например, вчера ни разу не присела: встала в семь утра и носилась до позднего вечера... И не забывайте о спорте. Я много хожу пешком. Этот вид активности многие могут себе позволить.
А еще Алена Свиридова закаляется.
- Я каждое лето живу в Крыму на даче и обливаюсь холодной водой, - поясняет артистка. - Просто в нашем деревенском лодочном кооперативе, где я плаваю и загораю, нет душа с пресной водой, как на приличном курорте. Зато каждый поставил себе бочку, наполняет ее водой из родника, которая течет не переставая, и принимает свой собственный душ. С тех пор, как я стала все лето проводить у моря, я перестала болеть. Ни разу не заболела ни ОРВИ, ни гриппом. Когда началась пандемия, мне попалась на глаза информация про одного человека. Его зовут Вим Хофф. У него огромное количество рекордов Гиннесса по нахождению в экстремально низких температурах. А он уже далеко не молод. Там была методика, как приучать себя не бояться холода, вот я и решила попробовать. В условиях городской жизни вполне достаточно обычного душа. Сначала горячий - разогреться как следует, потом перейти на холодный. Медленно с ног - и все выше, а не наоборот, как принято у нас. И оказалось, что тело очень даже хорошо это воспринимает, никаких бр-р-р! А через пару дней уже стало комфортно и, о чудо, совсем не холодно! Растираешься полотенцем - свежа и бодра. Так что теперь это вошло в привычку, причем очень приятную. Всем советую…
Яна Невская
Фото В. Тараканова.