Стало известно, когда Моисеев впервые пережил инсульт

Стало известно, когда Борис Моисеев впервые столкнулся с инсультом. Оказалось, что первый раз приступ случился за рулем автомобиля. Об этом сообщил бывший арт-директор певца Сергей Горох в эфире шоу "Секрет на миллион".

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Однажды Моисеев признался, что ему стало плохо во время вождения. Тогда он смог самостоятельно вернуться домой, где его уже ждала скорая помощь:

"Боря мне позвонил и сказал, что на секунду он уснул прямо за рулем, когда машина ехала. Говорит, поедет сейчас домой. Я позвонил домработнице и попросил срочно вызвать скорую",

– вспомнил Горох.

Тогда врач не диагностировал у звезды инсульт. Медик решил, что артисту просто нужно выспаться, но на следующий день у певца возникли проблемы с речью и его госпитализировали.

Борис Моисеев ушел из жизни 27 сентября в возрасте 68 лет.